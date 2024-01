Real Madrid, 96-Valencia, 86: Llull, homenaje al principio y decisivo en la prórroga

Si no había entrado ya suficientemente en la historia del Real Madrid de baloncesto, Sergio Llull se confirmó como la leyenda blanca que es el pasado martes en Múnich, cuando jugó su partido número 1.047 y superó a Felipe Reyes, que tenía ese récord hasta ahora. Este jueves, antes del choque ante el Valencia, Llull se llevó el homenaje de ese público que tantas veces ha levantado de los asientos y recibió la camiseta conmemorativa del hito al que ha llegado un jugador que ha representado como pocos lo que es el escudo del Real Madrid.

Después de los aplausos y el reconocimiento le tocaba a los de Chus Mateo volver a buscar una nueva victoria, ante un Valencia que quería limpiar su imagen después de la derrota en la jornada anterior ante el Zalgiris de Kaunas.

El partido no fue brillante, muy a trompicones, incluso el que amplió el tiempo de descanso por una avería en el marcador que hay encima de los tableros. El Real Madrid fue de menos a más hasta parecer que tenía controlada la cosa, pero los de Mumbrú no se iban a rendir tan fácil después de haber rondado los diez de ventaja al comienzo (16-24, min 10). Los blancos fueron equilibrando para llegar al intermedio con mejores sensaciones (35-40) y lo tuvo casi ganado cuando Tavares se quedó a unos milímetros de poner a su equipo cinco puntos por delante casi al final. Pero no lo hizo y dejó una opción a Valencia, que había sido guiado por Brandon Davies bajo el aro y Chris Jones por fuera, aunque fue Jared Harper el que forzó, cómo no, la prórroga en el WiZink Center con un triple a tablero por encima de Tavares.

Entonces volvió a aparecer Llull con cinco puntos seguidos en el amanecer del tiempo extra que empezaron a decantar la balanza para el lado madridista, que ya no titubeó.

96. Real Madrid (16+19+23+24+14): Campazzo (19), Causeur (3), Musa (13), Yabusele (7), Tavares (18) -equipo inicial-, Alocén (-), Hezonja (10), Abalde (3), Llull (16), Ndiaye (2), Sergio Rodríguez (5).

86. Valencia Basket (24+16+15+27+4): Jones (17), Reuvers (2), Anderson (9), Harper (8), Touré (-) -cinco titular-, Puerto (6), Davies (19), Pradilla (6), Inglis (8), Jovic (11).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Milos Koljensic (Montenegro) y Uros Nikolic (Serbia).

Incidencias: partido de la jornada 21 de la Euroliga disputado en el WiZink Center ante 8.264 espectadores.