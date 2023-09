El Real Madrid invita al Santiago Bernabéu a la niña que fue acosada por los ultras del Atleti por llevar la camiseta de Vinicius

Este pasado domingo, en la antesala del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, una niña de tan solo 8 años acompañada por su tía, se vio envuelta en una situación aterradora cuando los ultras del Atlético de Madrid la intimidaron debido a que llevaba puesta la camiseta de Vinicius en los alrededores del Cívitas Metropolitano. Esta historia fue denunciada por la madre de la menor y su tía dos días después.

Sin embargo, en medio de esta desgarradora situación, se ha producido un rayo de esperanza y solidaridad. El Real Madrid, en un gesto ejemplar, ha decidido extender una mano amiga a la niña y su familia.

Este miércoles, Emilio Butragueño, en nombre del presidente Florentino Pérez, llamó a la familia para extenderles una invitación muy especial. Les ofrecieron la oportunidad de asistir al partido entre el Real Madrid y Las Palmas en el majestuoso Santiago Bernabéu. Además, se les invitó a conocer a los jugadores del equipo, brindándoles un recuerdo que, con suerte, ayudará a superar los tristes recuerdos de este incidente.

Silvia, la valiente tía de la pequeña afectada, describió los terribles eventos que ocurrieron: "Estábamos dando una vuelta por el Cívitas Metropolitano; había una quedada del frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar 'Vikingo, no', 'mono', 'negra de mierda'. Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. 'Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda'. Bueno, bueno. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña".

Estos incidentes serán difíciles de olvidar para la niña de tan solo 8 años, quien compartió que esta pesadilla ocurrió en su "primer partido de fútbol". La situación tuvo un impacto tan profundo que la niña experimentó múltiples pesadillas durante la noche. No comprende por qué ocurrió todo esto y ha pedido que no la lleven nunca más a un estadio.

La generosa invitación del Real Madrid a la niña y su familia para asistir al Santiago Bernabéu puede marcar un punto de inflexión en esta historia, permitiendo que la niña recupere su pasión por el fútbol y vuelva a disfrutar viendo jugar a su equipo en el campo.