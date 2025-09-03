El Real Oviedo abre un expediente informativo a Hassan por sus gestos a Veljko Paunovic

Un triunfo que terminó en tormenta. El Real Oviedo ha abierto un expediente informativo a Haissem Hassan después de los gestos que el extremo dedicó a Veljko Paunovic durante la victoria frente a la Real Sociedad, un episodio que ensombreció lo que debía ser una celebración en el regreso del club a Primera División tras 24 años.

El gesto de Hassan y el comunicado oficial del Real Oviedo

"El Real Oviedo quiere manifestar que su actitud no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca y al propio Real Oviedo y que, cumpliendo con el régimen interno de nuestra entidad, se le abrirá un expediente informativo al jugador", explicó el club en el comunicado.

Hassan, suplente en las últimas dos jornadas de Liga, protagonizó la jugada del gol del triunfo ante la Real Sociedad al dar la asistencia del tanto de Dendoncker tras una gran jugada, pero en esa misma celebración se dirigió al banquillo local y gritó "eh tú, ponme en el banquillo ahora", acontecimiento grabado por las cámaras de Movistar+.

Esta mañana, en la vuelta al trabajo del Real Oviedo, Hassan se quedó en el gimnasio y no entrenó a las órdenes de Paunovic sobre el césped de El Requexón; los azules descansarán este fin de semana debido al parón internacional por las selecciones y el próximo fin de semana visitarán al Getafe.

La relación entre Hassan y Paunovic en el Real Oviedo

Hassan llegó al club en 2024 como uno de los fichajes más ilusionantes del proyecto del Grupo Pachuca. Fue clave en el ascenso con 43 partidos y cuatro goles, pero en Primera División ha perdido protagonismo, fue titular en el debut ante el Villarreal y suplente frente a Real Madrid y Real Sociedad. Su irrupción contra los donostiarras, con la asistencia del gol decisivo, contrastó con los gestos hacia el técnico, un reflejo de la tensión por su rol secundario en el inicio de la temporada.

Veljko Paunovic, que había conectado bien con el jugador en sus primeros meses, ha insistido en que Hassan debe mejorar en aspectos defensivos y en la toma de decisiones en el último pase. Tras el incidente, el serbio fue claro en rueda de prensa: "Hassan es un gran jugador y lo que tiene que hacer es lo que ha hecho. Con el balón hace cosas muy buenas, pero luego tiene que ayudar a sus compañeros y al lateral cuando hace falta". Su mensaje subraya que la continuidad del extremo dependerá tanto de su rendimiento como de su actitud.