El regreso de Ilia Topuria tendrá que esperar: el campeón del peso ligero no peleará en enero

Nuevo giro radical en la situación de Ilia Topuria dentro de la UFC. Hasta ahora, todo apuntaba a que el campeón de las 155 libras podría regresar a inicios de año después de medio año de inactividad. Su último combate fue el 30 de junio ante Charles Oliveira, y desde entonces no ha habido síntomas de su vuelta al octágono.

Fue a partir de estos últimos meses cuando se ha especulado con su vuelta a la UFC y, por tanto, su primera defensa del cinturón. Tanto el propio Ilia Topuria como Dana White, presidente de la UFC, dejaron caer la posibilidad de que el hispano-georgiano volviera para enero de 2026, en lo que sería la primera cartelera numerada del año junto a Paramount.

Sin embargo, todo parece haber cambiado. Y es que las últimas informaciones apuntan a que Ilia Topuria no peleará en enero de 2026, retrasando su vuelta hasta primavera.

Se retrasa la primera defensa de cinturón

Ilia Topuria no regresará a la UFC en enero. Es la última información manejada por Álvaro Colmenero, periodista de MMA que tiene una relación estrecha con el hispano-georgiano. A pesar de que no hay nada oficial, Álvaro explica que el hispano-georgiano podría retrasar su vuelta a la jaula hasta primavera, lo que deja un lapso de tiempo entre marzo y junio.

"Las cosas han cambiado mucho. Ha habido situaciones privadas, y sorprenderá mucho lo que va a pasar en el peso ligero. Puedo confirmar que Ilia no peleará en enero. ¿Febrero? Lo dudo mucho. Creo que Ilia peleará en primavera", eran sus declaraciones en redes sociales.

Asimismo, en un mensaje publicado en X, el reputado periodista aseguraba que la parte alta de la división no quedará inactiva, produciéndose algunas peleas que puedan determinar el futuro del peso ligero. Un futuro en el que parece que Arman Tsarukyan no estaría incluido.

La pelea por hacer en el peso ligero

Con toda esta situación, parece que la UFC quiere movilizar la división para buscar quién será el próximo contendiente al título. Y sobre ello, ya se especula con la pelea que está por organizarse. Según señala Daniel Cormier, comentarista de la UFC y excampeón de la compañía, el combate que desea cerrar la empresa es el de Justin Gaethje contra Paddy Pimblett.

El ganador de dicho combate podría tener la opción de ir a por el cinturón, aunque el propio Arman Tsarukyan ya merece el combate. Sin embargo, existe cierta reticencia a que el armenio tenga la oportunidad contra Topuria.

De ser así, el combate entre el estadounidense y el inglés se produciría a principios de año, lo que deja un posible combate por el título más de cara a mediados del 2026. Por el momento, ni Ilia Topuria ni la UFC se han pronunciado al respecto, pero con poco tiempo de margen, todo hace indicar que los aficionados a las MMA tardarán un poco más en ver a Ilia Topuria de vuelta.