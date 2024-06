La respuesta de Laporta sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid

Joan Laporta ha ofrecido una entrevista a Barça One. Durante más de una hora y media, el presidente del club azulgrana reflexionó sobre el final de Xavi en el Barcelona, el inicio con Hansi Flick, las dos posiciones que buscan cubrir para este mercado de fichajes y la importancia del equipo femenino que, actualmente, está sosteniendo al club, según palabras de Laporta.

“Han sido semanas y meses duros", comentó Laporta tras una temporada sin títulos en el apartado masculino, ni en el baloncesto. Junto a esto, la historia con Xavi que tras varios meses tuvo un final muy peculiar: "Ha hecho un buen trabajo, cogió el equipo en un momento de máxima dificultad, el año pasado ganamos Liga y Supercopa, pero este año no han salido las cosas. Yo le pregunté si creía en el equipo y me dijo que sí. ¿Qué cambió? Un cambio de discurso sobre la plantilla y eso me hizo percibir que tenía que dar otro impulso, me hizo recapacitar". El presidente asumió la responsabilidad de despedir a Xavi.

Con la llegada de Hansi Flick, Laporta confía en que el entrenador le puede sacar lo mejor de la plantilla actual, sin embargo, planea hacer varios movimientos e incorporar un mediocentro y un extremo. " Creo que se van a mantener todos, exceptuando alguna baja porque acaba contrato o porque nos ha pedido salir. La planificación la dejo en manos de Deco y Flick, cuya conexión va a funcionar bien". El presidente no está preocupado por temas del "fair-play", confía en que no se necesita hacer ninguna gran venta. Sobre los dos portugueses: "Queremos que los Joaos continúen. Deco está trabajando para que sigan otra temporada en las condiciones actuales. Flick considera que son jugadores de mucha calidad y cuando entrenó al Bayern ya intentó incorporar a Joao Félix".

Joan Laporta le dedicó un momento al Real Madrid, a los árbitros y al "caso Negreira". "Viven en una realidad que no existe, porque si hay un club favorecido por los árbitros es el Real Madrid, no el Barça. Afortunadamente, los juzgados nos están dando la razón y como nunca hemos comprado árbitros saldremos inocentes". Y respecto al fichaje de Kylian Mbappé por el Madrid comentó: "Respecto a lo de Mbappé, me gusta más nuestra filosofía deportiva de formar un equipo con jugadores de aquí. Respeto lo que hagan los rivales, pero me quedo con nuestra filosofía".

Al primer equipo femenino lo destacó como: "Uno de los pilares del Barça actualmente es el femenino. Han sido unas heroínas. Tenemos una capitana comprometida con el club como nadie. Fue justicia poética que marcara en la final de la Champions League. Tenemos la mejor jugadora del mundo, que es la Aitana". Y sobre el baloncesto ofreció disculpas a los aficionados y agradeció el compromiso de los hinchas durante toda la temporada.