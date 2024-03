La respuesta de Quique a los graves gritos racistas en el Getafe - Sevilla

En su pelea por alejarse de los puestos de descenso, el Sevilla sumó tres puntos importantísimos en el Coliseum al ganar 0-1 al Getafe gracias a un tanto de Sergio Ramos, que celebró su 38 cumpleaños con un gol que sirvió a su equipo para resucitar después de dos pinchazos seguidos.

Parece que los años no pasan por Sergio Ramos. Rozando la cuarentena, es capaz de marcarse partidazos como el que firmó en el estadio del Getafe. Ante los constantes errores de Badé en el centro de la zaga, se erigió como un pilar defensivo que además marcó el único tanto de un partido en el que también tuvo protagonismo Nylad con sus intervenciones.

Ramos y el portero noruego fueron los salvadores de su equipo en un encuentro en el que el Sevilla y el Getafe llegaron a la cita con diferentes sensaciones. En el conjunto hispalense, con la necesidad de una victoria. No podía fallar después del resultado del Cádiz, que superó al Granada 1-0 este viernes. Otro tropiezo, el que podía ser el tercero consecutivo, habría puesto al conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores a sólo tres puntos del descenso.

Pero para Quique, entrenador del Sevilla, no fue una tarde feliz. Vio cómo parte de la grada del que fue su equipo le estuvo insultando con una intención racista, además. Estaba muy dolido el entrenador. "Una cosa es ser gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante", respondía en la conferencia de Prensa de después del choque. "No podemos convertir este deporte en un circo, igual tiene que pasarle esto a alguien muy gordo para que se le dé un giro a esto", continuó.

No ha sido el único insulto racista. Acuña también los recibió, como recogió el acta del colegiado: "En el minuto 68 tuve que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas con palabras como 'Acuña mono' y 'Acuña vienes del mono". "El club condena los insultos racistas y xenófobos sufridos este sábado por su jugador Marcos Acuña y su cuerpo técnico", comunicó después el Sevilla.

"El árbitro ha dicho que había un cántico, pero yo no escuché nada. Si hay un cántico aquí, el partido tiene que pararse porque esto no puede ser", declaró Djene a DAZN tras el partido.

También habló sobre el encuentro que perdió su equipo 0-1 ante el Sevilla y reconoció que el tanto de Sergio Ramos a los cinco minutos dejó "un poco fríos" a los jugadores del Getafe.

"Hemos encajado un gol muy pronto. Pero hemos generado muchas ocasiones. No tuvimos aciertos. Hay que seguir. Quedan muchos partidos y seguiremos nuestro camino. Hoy hemos trabajado en grupo y la segunda parte han salido muchos delanteros. Hemos generado más, el balón no entró y a seguir trabajando", comentó.