La Sandberg PalmaVela ya cuelga el cartel de completo en la bahía de Palma

La bahía de Palma se llenó de velas en la segunda jornada de la 21ª Sandberg PalmaVela. Tras el arranque protagonizado por los Maxis se incorporaron a la competición las cinco divisiones de ORC, A2, 6 Metros, Espíritu de Tradición y Sportboat.

Distribuidas las once clases en tres campos de regatas, la Sandberg PalmaVela ha dejado patente su carácter abierto abarcando distintas maneras de entender la vela en una sola regata, con tripulaciones profesionales y amateurs; y pequeñas, medianas y grandes esloras que van desde los 30 metros de longitud de los barcos más grandes -en la clase Maxi-, a los 6,40 metros de la embarcación más pequeña de toda la flota, el Viper Team Balearia que patronea la balear María Bover y que compite en ORC Sportboat.

El viento fue uno de los grandes protagonistas, ya que no se lo puso nada fácil ni a la flota ni al Comité de Regatas de las diferentes áreas, que tuvieron que emplearse a fondo para sacar partido a unas condiciones inestables en prácticamente toda la bahía. Lo cierto es que las constantes subidas y bajas de intensidad obligaron a anular varias pruebas en curso y a mover los campos de regata en repetidas ocasiones.

Las clases que tenían programada una regata costera -ORC 0, ORC 1, Espíritu de Tradición y A2- lograron completar su programa del día con vientos flojos de entre cinco y siete nudos, mientras que Maxis, ORC 2 y ORC 3 hicieron una regata Barlovento/Sotavento que empezaron casi al final de la jornada. Los 6 Metros, Sportboat y ORC 4-5, aunque salieron al agua y llegaron a comenzar una prueba que fue anulada tendrán que esperar a hoy para inaugurar sus casilleros.

Tras un día muy largo en el agua, los líderes provisionales de la Sandberg PalmaVela al término de la segunda jornada son: Tilakkhana II (Maxi), Vudu (ORC 0), HM Hospitales-Hyatt (ORC 1), Windwhisper 44 (ORC 2), Falapouco (ORC 3), Smerit (ORC A2 0-3), Minimon (ORC A2 4-5), y Happy Forever (Espíritu de Tradición).

Los más grandes de la flota, los imponentes Maxis, empezaron una prueba pasadas las 13:00 horas, pero ésta fue anulada tras caer el viento. En la salida de esta manga hubo un incidente por contacto entre "Spirit of Lorina" y "Magic Carpet E" por el que ambas unidades se retiraron y no volvieron a navegar. Tras horas de espera en el agua, a las 16:30 horas el Comité pudo establecer nuevamente un campo de regatas con garantías para regatear, aunque ya sin "Magic Carpet E" y "Spirit of Lorina". "Tilakkhana II", patroneado por la francesa Pascale Decaux, impuso su ley, mientras que el alemán "Rose Bullit" (Wally 80) mantuvo la tercera plaza en el podio provisional general de Maxi gracias a su segundo puesto.

En el mismo campo de regatas Charlie competían ORC 2 y ORC 3, que comenzaron la única manga que hicieron cuando el reloj ya marcaba más de las 17:00 horas. "Windwhisper 44" del armador polaco Marcin Sutkowski y patroneado Joan Navarro se impuso en la clase más numerosa de esta edición: ORC 2.

"Falapouco", del RCN Torrevieja, es el líder de ORC 3 tras haber sacado 11 segundos de ventaja a un asiduo de la Sandberg PalmaVela como es el "Meerblick" de la armadora y patrona alemana Gabrielle Pohlmann, segundo. Tres segundos después amarraba el bronce provisional "Wanderlust" de Josep Pons.

Los barcos clásicos que compiten en la clase Espíritu de Tradición completaron un recorrido de 17 millas náuticas por la bahía. En lo más alto de la general, el "Happy Forever" del alemán Christian Oldendorff ganó tanto en tiempo real como en compensado tras más de tres horas de regata y con más de seis minutos de ventaja a "Little Thila" y nueve a "Micanga", ambos del RCNP.

Más millas de recorrido para las clases ORC 0 y ORC 1, 23 millas, en los que "Vudu" y "HM Hospitales-Hyatt" son, respectivamente, los primeros líderes provisionales.

Las clases A2, cruceros tripulados por dos personas, completaron también una regata costera por la bahía de 20 millas que comenzó pasadas las 13:30 horas. En A2 0-3 "Smeri"t, de Tito Moure, ya conoce la victoria en PalmaVela y sacó partido a su experiencia anotándose la primera victoria en esta 21ª edición. En A2 4-5 necesitaron más de cuatro horas para completar las 20 millas, con el "Minimon" de Miquel Matas y el RCNP como ganador del día.