Scaloni inconforme con la sanción del Dibu: “No nos podemos permitir eso”

Días antes de conocerse la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias, se hizo pública la sanción que la FIFA le impuso a Emiliano "Dibu" Martínez: "Es declarado responsable de su comportamiento ofensivo y su violación de los principios del juego limpio (art. 13 CDF) en relación con los partidos Argentina vs. Chile jugado el 5 de septiembre de 2024 y Argentina vs. Colombia. disputado el 10 de septiembre de 2024 en el ámbito de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM".

Por esta razón, el guardameta argentino no estará presente hoy ante Venezuela y también se perderá el duelo frente a Bolivia el miércoles 16 de octubre. Debido a la baja sensible que significa la ausencia del Dibu, Scaloni habló sobre el tema en la rueda de prensa: "El equipo no se puede permitir no tener al Dibu o a Cuti Romero, son jugadores importantes y más allá de estar de acuerdo o no con la sanción, no nos podemos permitir eso". Además, añadió que: "Él ya se expresó y ha estado bien, lo hizo de una manera muy respetuosa y muy correcta. De mi parte, como entrenador, les dije a mis jugadores que son cosas que esperemos no vuelvan a pasar".

De igual forma mostró su inconformidad con la medida tomada por la FIFA: "Yo en mi caso no estoy de acuerdo en la sanción. Emiliano se ha expresado muy bien y que espera no volver a repetirlo. Porque no, pasan cosas mucho peores y no se sancionan, no me parece, pero bueno, no soy yo el que sanciona".

Pese a las críticas reiterativas por las diferentes conductas del futbolista dentro de la cancha, el portero fue sancionado debido a dos situaciones puntuales. La primera ocurrió luego del triunfo de Argentina por 3-0 ante Chile. Los jugadores albicelestes comenzaron a celebrar la obtención de la Copa América de Estados Unidos con su gente y, entre las risas y la algarabía, el Dibu hizo un gesto obsceno con el trofeo.

La segunda sucedió en Barranquilla tras la derrota por 2-1 que sufrió Argentina ante Colombia. Después del pitazo final, una cámara de campo le seguía mientras caminaba, algo que al portero no le cayó bien y por consiguiente optó por golpearla, lo que ocasionó que el camarógrafo cayera al césped.

Martínez, por medio de un comunicado en sus redes sociales, aceptó la sanción que le impuso la FIFA. Si embargo, prefirió referirse solamente a la situación con la copa en Argentina, dejando de lado lo ocurrido en tierras cafeteras. El guardameta se suma a las cinco bajas que ya estaban confirmas: Cristian Romero, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Paulo Dybala y Marcos Acuña. El posible reemplazante bajo los tres palos sería el arquero del Olympique Marsella, Gerónimo Rulli.