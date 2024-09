El feo gesto de Dibu Martínez tras la derrota

Colombia venció a Argentina en un partido de las eliminatorias para el Mundial 2026. Con un dos a uno, los cafetaleros consiguieron la victoria en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con este resultado, se acercan a dos puntos de los campeones de América, quienes están en la primera posición sin Lionel Messi presente en los últimos duelos por su lesión de tobillo.

Con la victoria, Colombia elimina una racha de 31 años sin poder vencer a la albiceleste en Barranquilla y conseguir vencerlos en un partido de eliminatorias tras casi 17 años. El partido se decantó para los locales por un penalti anotado por James Rodríguez ante Emiliano 'Dibu' Martínez, quien en las semifinales de la Copa América de 2021 detuvo, en la tanda de penaltis, los disparos de los colombianos Davinson Sánchez, Yerri Mina y Erick Cardona.

Tras el final del encuentro, las cámaras entraron al campo a buscar tener tomas cercanas de los futbolistas, entre ellos Jhonny Jackson, quien se acercó al guardameta argentino. "Dan el pitazo final, entonces yo como camarógrafo siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo dice por el intercomunicador y simplemente entro a la cancha y busco reacciones. Entonces veo al 'Dibu', lo veo saludándose con el arquero suplente y me acerco a el y de la nada me tira. Me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando así como él lo estaba haciendo", comentó para Deportes RCN.

Hace unos días Martínez fue criticado en redes por realizar de nuevo su gesto de celebración frente a su afición cuando Argentina presentó el trofeo de la última Copa América conseguida este año, al Estadio Monumental en Buenos Aires, así como cuando recibió su premio a mejor portero de la Copa América en 2021 y del Mundial en 2022.

Después de la derrota ante Colombia, el arquero de 32 años regresa al Aston Villa, equipo que está en el séptimo lugar en la Premier League, ya que el siguiente partido de las eliminatorias sudamericanas de la selección Argentina será el 11 de octubre cuando visiten a Venezuela.