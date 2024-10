La sorpresiva novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

Grandes emociones se vivieron esta madrugada en la novena jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026. Las diez selecciones de la Conmebol están en busca de los seis cupos que los llevarán a competir la cita mundialista y cada fecha internacional se ha convertido en un mar de sorpresas.

Esta vez no ha sido la excepción y ya llegando a la mitad de las Eliminatorias se puede ver que, aunque hay algunos equipos cada vez mejor consolidados en la parte superior de la tabla, todavía nada está definido.

Argentina empata en un pantano

El combinado albiceleste visitó Maturín para enfrentar a Venezuela. El partido, que comenzó con 30 minutos de retraso debido a las fuertes lluvias, no se pudo jugar del todo bien porque la cancha estuvo inundada y el balón nunca circuló con fluidez. "No se podía jugar. Se hace un partido muy feo, muy trabado. No se podían dar dos pases seguidos", comentó Lionel Messi al finalizar el encuentro. Fue un amargo regreso para el del Inter Miami, quien volvía a vestir la elástica de su selección tras haberse recuperado de la lesión del tobillo que sufrió en la final de la Copa América.

El partido terminó 1-1. El marcador lo abrió Nicolás Otamendi sobre el minuto 13, después de un mal despeje del guardameta Rafael Romo. Sin embargo, Venezuela no se rindió y al 65' lo empató gracias a un desborde de Yeferson Soteldo, quien le centró el balón a Salomón Rondón para que de cabeza batiera a Gerónimo Rulli, el sustituto en el arco del Dibu Martínez, quien está cumpliendo dos fechas de sanción.

Colombia no pudo en la altura

El partido entre el conjunto cafetero y Bolivia se comenzó a disputar desde días antes en los tabloides. La prensa de ambos países había generado gran expectativa y, aunque Colombia llegaba a su visita como favorita, la victoria se la llevó el local en El Alto por la mínima.

El combinado tricolor hizo un buen primer tiempo, manejó los ritmos y no se le vio asfixiado. Desde el minuto 20, Bolivia se quedó con 10 hombres y tuvo que dedicarse a defender, lo que le facilitó la posesión a Colombia. Sin embargo, al comenzar la segunda mitad, el conjunto de Néstor Lorenzo cometió un error en defensa y, tras una explosividad ofensiva y gran jugada individual de Miguel Terceros, cayó el único tanto del encuentro. Ambos porteros salieron figuras y los cafeteros no lograron materializar las ocho llegadas claras que tuvieron.

Brasil vuelve a la victoria

Sin importar las bajas de referentes como Vinícius, Militão, Alisson y Neymar, la canarinha se impuso en su visita a Chile por 1-2. Pese a que comenzó perdiendo el partido desde muy temprano debido al gol de cabeza de Eduardo Vargas al minuto 2, se supo recomponer y no descansó hasta que se llevó la victoria.

El empate cayó sobre el 46', en el primer tiempo, gracias a un cabezazo dentro del área de Igor Jesus, quien apenas debutaba con la elástica verdeamarelha. El segundo se hizo esperar hasta el 89', cuando Luiz Henrique recortó hacia adentro desde la banda derecha y con un tiro certero batió a Brayan Cortés, el guardameta chileno. Los dos jugadores deBotagofo le regresaron la alegría al conjunto brasileño, que sumaba antes de este encuentro cuatro derrotas en ocho partidos de Eliminatorias. Nunca había acumulado tantas caídas desde el nuevo formato.

La tabla de posiciones

Por otra parte, Ecuador empató con Paraguay 0-0 y mañana en la madrugada se enfrentarán Perú y Uruguay, para cerrar la novena jornada de Eliminatorias. Hasta el momento, Argentina lidera la tabla con 19 puntos y Colombia la sigue de cerca con 16. Los charrúas son terceros con un partido menos y la lista de clasificación la cierran Brasil, Ecuador y Bolivia, respectivamente. Venezuela es séptima y está en el puesto de la repesca. Por el momento, afuera se están quedando Paraguay, Chile y Perú.