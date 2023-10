Suiza- España (1-7) Cuando la normalidad es una goleada

España ha encontrado en Suiza a su víctima favorita. Un rival ideal para celebrar el Balón de Oro de Aitana Bonmatí, aunque no hizo falta que la mejor jugadora del mundo exhibiera su mejor versión. Porque todo fue tan sencillo como que a los once minutos la Roja ya tenía dos goles de ventaja. Que Suiza no iba a ser el rival más duro que se pueden encontrar las campeonas del mundo se vio desde el primer gol, un cabezazo de Oihane Hernández, que remató un córner sola en el segundo palo. Tan sencillo como el quinto, que celebró Athenea sin creérselo demasiado después de otro cabezazo que se le coló entre las piernas a la guardameta suiza.

Tampoco estuvo muy afortunada en el sexto, que también marcó la delantera del Real Madrid con otro disparo que también se escapó entre las piernas de Peng, la portera suiza.

Pero no fue ella la responsable de la derrota. España es un equipo incontenible en estos momentos y más si encuentra temprano el gol y Alexia tiene ganas de demostrar que el Balón de Oro fue suyo no hace tanto. La capitana de España se hizo notar en el centro del campo. Dio a Athenea su primer gol y marcó otros dos, el segundo de España empujando una jugada perfecta del equipo y el cuarto, en un penalti que hicieron a Salma Paralluelo.

Había goles para todas. María Méndez marcó de cabeza en otro córner y Maite Oroz, que había salido unos minutos antes en lugar de Jenni Hermoso, también encontró su premio en el tiempo de prolongación.

Pero lo mejor es que España ya es un equipo que se impone desde el vestuario. Pesa la estrella de campeonas del mundo y a Suiza le pesa más aún después de las dos goleadas que había encajado en pocos meses contra la Roja.

El estilo es el mismo de siempre, el que la hizo campeona del mundo. Tiene la pelota, pero para mandar en el partido y hacer daño. A veces cuesta, como contra Italia el viernes; otras, el camino se abre con facilidad.

Para España la victoria es un paso más hacia los Juegos de París, el siguiente reto que se han marcado las jugadoras de la selección. Para Alexia fue una manera de reivindicarse, de decir que sigue una de las mejores jugadoras del mundo ahora que su lesión de rodilla es sólo un recuerdo. Y para Jenni, la vuelta a la normalidad, a ser titular con la selección después de todo el escándalo que la rodeó después de ganar el Mundial. Esta vez le faltó el gol que sí encontró Maite Oroz, su sustituta. Aitana, que era el centro de la fiesta, se marchó sonriente sustituida por Inma Gabarro.

España ha conseguido aislarse de todo y encontrar la normalidad en el campo, la que le ha faltado en los últimos años. Suma cuatro victorias en cuatro partidos de la Liga de Naciones. Tres de las diez mejores jugadoras del mundo estaban con España, aunque Olga Carmona sólo jugara los últimos minutos. Y con ellas, una goleada ya es la normalidad.