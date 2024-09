Talento colombiano en el segundo fichaje del Movistar Team para 2025

La planificación del Movistar Team sigue su curso de cara a la próxima temporada. O, mejor dicho, para el futuro. Y es que los fichajes que está completando el cuadro telefónico parecen más la punta de lanza del proyecto para los próximos años que movimientos puntuales pensando en salir del paso en este mercado.

Después de la llegada de Orluis Aular, el equipo dirigido por Eusebio Unzué sigue mirando a Latinoamérica, región del mundo especialmente estratégica para los telefónicos por dos razones: primera, el talento que suele florecer allí y, segunda, los intereses comerciales de Movistar en no pocos países del área. En este caso le toca el turno a Colombia, de donde llega un valor de futuro que responde al nombre de Diego Pescador.

A sus 19 años, Pescador viene de realizar grandes resultados en el calendario colombiano y, también, de rendir a un enorme nivel en el Tour del Porvenir, donde acabó séptimo y segundo corredor mejor de 21 años. Firma hasta 2027, con lo que Movistar se asegura tres años de progresión de su talento.

"Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos", ha dicho Pescador en declaraciones difundidas por el equipo.

A falta de oficializar varias renovaciones, Pescador es el segundo colombiano con contrato para el próximo año en Movistar junto con Einer Rubio. Es de esperar que tanto Nairo Quintana como Fernando Gaviria también amplíen su compromiso con la estructura navarra, por lo que serían cuatro efectivos del país andino. En principio, Iván Sosa tomará la puerta de salida. Movistar Team tiene ya 22 corredores con contrato oficialmente para el año que viene, de un máximo de 30 que permite la UCI a los equipos WorldTour.