El talento oculto de Novak Djokovic

Djokovic está en Marbella comenzando la pretemporada para llegar en las mejores condiciones posible al Open de Australia que comienza el domingo 14 de enero. El serbio ha dejado en las últimas horas varios mensajes relacionados con Nadal y Federer y con las nuevas generaciones. "Creo que ahora mismo mi motivación adicional está en los jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí. Carlos Alcaraz es el jugador más completo que he visto en mucho tiempo, perder en Wimbledon me cabreó tanto que luego tuve que ganarlo todo en América. Esta rivalidad es una gran oportunidad para esforzarme más que nunca", ha declarado Nole en una entrevista en el programa "60 minutes".

Al margen de esos mensajes desafiantes, Djokovic sigue siendo un referente para buena parte de los jugadores del circuito y uno de los últimos en expresarse en este sentido ha sido Francisco Cerúndolo. El argentino considera que el serbio "no es nada arrogante" y que está al día de lo que sucede con muchos de sus colegas del circuito. Cerúndolo ha revelado uno de los talentos ocultos del tenista de Belgrado: "Siempre lo veo y me saluda: nunca me he sentado a hablar con él, pero me encantaría. Además sabe cómo te va y cuáles son los resultados de todos en el circuito".

Las reflexiones de Kyrgios

A quien no le van tan bien las cosas es al australiano Nick Kyrgios. El "bad boy" de la ATP ha admitido que si por él fuera no volvería a jugar al tenis, pero que seguirá porque aún le queda mucho por dar. El de Canberra solo ha disputado un partido desde octubre de 2022 debido a las diversas lesiones que ha atravesado en las muñecas, rodillas y espalda y aún no tiene fecha de reaparición, después de confirmar que no participará en el próximo Abierto de Australia. "Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero", dijo Kyrgios en el podcast "On Purpose".

"Pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más. Estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y sólo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor. Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos", relata.

Kyrgios, que irrumpió en el circuito en 2014 cuando venció a Nadal en Wimbledon, cuenta en su haber con siete títulos, cuatro de ellos de categoría ATP 500, así como un Grand Slam en dobles en Australia y la final de Wimbledon 2022 que perdió frente a Djokovic.