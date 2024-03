El preocupante dato de la Liga que puede cambiar la llegada de Mbappé

Cuando el Real Madrid fichó a Bellingham no estaba contratando a un delantero, ni lo que había despertado el interés por el ex del Dortmund era su capacidad goleadora. Pero resulta que el inglés se ha destapado como «killer» del área en España, en una explosión que también experimentaron otros futbolistas, como James Rodríguez o Fede Valverde, con Ancelotti al mando. «A 20 o 25 goles puede llegar tranquilamente, porque ha empezado muy bien. No lo consideramos un goleador, pero de momento está marcando muchos goles», confesaba el técnico del Real Madrid sobre Bellingham después del doblete que hizo ante el Barcelona en Montjuïc.

No es un delantero, pero a falta de nueve partidos para el final de la Liga encabeza la tabla de goleadores y con opciones de acabar levantando el trofeo si ronda la previsión de su entrenador. Suma 16 tantos en la jornada 29ª, uno más que Borja Mayoral y Budimir (15 tantos), y dos por delante de Dovbyk y Morata (14). Unos números que confirman una tendencia de desaceleración en el Pichichi, que acredita el registro más bajo de las últimas quince temporadas a estas alturas del campeonato. El curso pasado, a falta de nueve partidos, el mejor anotador era Lewandowski con 17 goles y hace dos temporadas la carrera la encabezaba Benzema con 22. De ahí para atrás en el tiempo los números se disparan de una manera estratosférica gracias a la lucha de gigantes que durante mucho tiempo protagonizaron Messi y Cristiano Ronaldo. Ocho trofeos Pichichi consiguió el argentino, por tres de Cristiano, con el tope de los 50 goles de Leo en la temporada 2011-2012 y los 48 de CR7 en el curso 2014-15. Números de otro mundo si se comparan con los actuales o incluso llevando la vista atrás, al final del siglo pasado o el comienzo de este, cuando los goleadores eran seres terrenales.

Antes de la llegada de los dos «marcianos», el último Pichichi fue Diego Forlán, que hizo 32 goles con el Atlético y tomaba el testigo de Dani Güiza, al que 27 con el Mallorca le hicieron el mejor francotirador en 2008. El único que rompió la racha de Pichichis de Cristiano y Messi fue Luis Suárez, con 40 goles en 2016 y, en ese año, en la jornada 29, CR7 sumaba once tantos más de los que ahora firma Bellingham. El tope a estas alturas de Liga en las últimas quince temporadas lo tiene Messi, que llevaba 43 en la 12-13 y que firmó, por ejemplo, 37 un año antes. Entonces solo Cristiano le mantenía el pulso, pero con los dos fuera de la Liga los números han seguido una clara tendencia a la baja.

Bellingham puede conseguir el Pichichi sin ser un delantero centro, aunque lo que está haciendo confirma su evolución hacia una especie de futbolista total capaz de crear juego en el centro del campo y entrar en el área como un «9». Lewandowski llegó en el Metropolitano a su gol 13 en esta Liga y necesita un esprint final como el del año pasado, cuando hizo seis tantos en los últimos nueve encuentros, para revalidar el trofeo que se llevó en su estreno en España. Ha estado más apagado este curso el polaco, contagiado por la poca capacidad del Barcelona para crear juego en algunos tramos e incluso desconectado del resto de sus compañeros en esos partidos en los que recriminaba a los jóvenes que no lo encontraran cuando estaba desmarcado. Ahora está más entonado y lo demuestra su actuación ante el Atlético, donde además de marcar el 0-2 dio dos asistencias.

La temporada que viene se puede encarecer la lucha por el Pichichi si se acaba confirmando la llegada de Mbappé, que ya sabe que no va a seguir en Francia y que tiene que decidir su próximo destino. El delantero del Paris Saint Germain hizo el domingo tres de los seis goles que su equipo le marcó al Montpellier y es el mejor goleador de la Ligue 1 con 24 dianas en 24 partidos. Un promedio de un tanto por encuentro que incluso mejora si se miran sus números globales del curso, donde ha anotado 38 en 37 apariciones.

Lo más parecido que hay a Cristiano y Messi ahora mismo. «Sería una gran noticia para el Real Madrid y para el fútbol español su llegada. Es uno de los mejores del mundo. Bellingham, Haaland y él son los tres jugadores más dominantes del planeta», celebraba hace poco Javier Tebas, presidente de la Liga.