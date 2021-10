Nadal emociona al mundo: así fue su felicitación a un seguidor de 90 años, que terminó llorando

Deportes

Un gesto simple, un gran detalle de Rafa Nadal, hizo feliz a un abuelo gallego en su 90 cumpleaños. Todo empezó cuando su nieta, Pilar León, lanzó una petición en redes sociales y a la Academia de Rafa pidiendo si era posible una felicitación del tenista a “O Parrallo”, que así es como se conoce a su abuelo, y Rafa accedió. El resultado es enternecedor. “Sólo quería mandarle un abrazo muy fuerte, desearle un feliz cumpleaños y desearle lo mejor”, dice Nadal.

Eternamente agradecida a @RafaelNadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable. Espero que comprendáis, que el video lo dejaré en la intimidad. Os muestro su reacción. De hoxe nun ano Parrallito!! ♥️ pic.twitter.com/2OoBOugRHI — Pilar Leon (@pilarleon007) October 20, 2021

Ya hace un mes antes, Pilar León había subido a redes sociales un vídeo en el que se demuestra que “O Parrallo” es un gran seguidor de Rafa Nadal. En el tuit explica que la felicitación en un vídeo es “el mejor regalo que se le puede hacer en la vida”. Dicho, y hecho para Rafa.

Hola @RafaelNadal! La persona que ves en el video es mi abuelo “O Parrallo”, cumple 90 años el 20 de Octubre. Te admira! Y el mejor regalo que le puede hacer la vida, es que tú le felicites en un video. Muchísimas gracias! pic.twitter.com/C6pYVrx9yT — Pilar Leon (@pilarleon007) October 4, 2021

Mientras, Rafa continúa con la puesta a punto después de haber sufrido una lesión en el pie izquierdo que le obligó a parar. Tras caer en las semifinales de Roland Garros ante Djokovic, renunció a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos para descansar, y cuando reapareció para la gira de pista dura, el dolor no le dejaba competir. Tuvo que ser intervenido y ya se está entrenando, con la vista puesta en poder llegar al Open de Australia.

Es el próximo Grand Slam y ha saltado la polémica en los últimos días porque el Gobierno australiano ha asegurado que quien quiera ir al país, por tanto, quien quiera jugar en Melbourne en enero, deberá tener la vacunación completa, con la doble pauta. Novak Djokovic ha asegurado que no está dispuesto a decir si se ha vacunado o no, que es una cuestión muy personal, e incluso ha amenazado con no ir al torneo. Será la siguiente oportunidad que el serbio y el español, y quizá Federer, aunque su participación está más en el aire todavía tras volver a operar en una rodilla, tienen para romper el empate a 20 “Grandes” que poseen ahora.