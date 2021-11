Deportes

Alcaraz comienza con triunfo ante Rune y puntazos las Next Gen ATP Finals

Carlos Alcaraz llegó a Milán, a las Next Gen ATP Finals, con una derrota más, pero también más sabio. Su última aparición había sido en el Masters 1.000 de París-Bercy y allí vio cómo el local Hugo Gaston le remontaba un 5-0 en el segundo set, en una caldera, con el público caliente animando al tenista francés. Se le vino el mundo encima al español, se hundió, pero de ahí extrajo una experiencia más: la próxima vez ya sabrá lo que es. El murciano tiene sólo 18 años...

... Y como tiene sólo 18 años está disputando las Next Gen ATP Finals, que es el Torneo de Maestros para las mejores raquetas jóvenes del circuito, los sub 21. Es una cita que adelanta el futuro y que está en su cuarta edición. La primera la ganó el surcoreano Chung, la siguiente Tsitsipas y la última, Sinner, nombres que ahora le suenan a todo el mundo. El italiano, por cierto, ha renunciado a ir. También el canadiense Félix Auger-Aliassime, el pupilo de Toni Nadal, lo que deja a Carlos Alcaraz como el favorito, porque este año ya ha demostrado mucho y es el 32 del mundo. Su estreno era contra el danés Holger Vitus Rune, 109 del ránking y apenas seis días mayor que Alcaraz, al que venció por 4-3 (7/6), 4-2, 4-0. La progresión del nórdico es más normal, pero es que la temporada de Alcaraz ha sido de locura, con el título en Umag, tres victorias sobre “top 10″, pasando rondas en todos los Grand Slams...

El resultado tan extraño, por cierto, es porque las Next Gen ATP Finals sirven aparte de para mostrar a los jóvenes talentos, para experimentar: se disputan al mejor de cinco sets, pero para ganar en vez de a seis juegos hay que llegar a cuatro con ventaja de dos. En caso de 3-3, tie break. Y en caso de 40-40 no hay ventaja, hay punto de oro. Al comienzo del partido hubo igualdad, y es que Rune es un gran tenista. Iba sobreviviendo, eso sí, a los ataques de Alcaraz, que dejó escapar alguna oportunidad. Pero poco a poco Carlos se fue imponiendo con su poderosa derecha. No es exagerado decir que la acelera como pocos en el circuito: cuando puede pegar plantado hace mucho daño y somete a los rivales. Además, es muy peleón y en la red tiene una gran habilidad. El danés acabó tostado de cabeza, de ahí el “rosco” en el último set.

Los otros compañeros de grupo del español son Nakashima y Cerúndolo. El japonés venció al argentino en la primera ronda: 4-1, 3-4, 4-1 y 4-0. Los dos primeros de grupo pasan a semifinales, y se medirán con los dos mejores del Grupo B, formado por Korda, Musetti, Baez y Hugo Gaston.