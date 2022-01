La reacción de Nadal tras la “liberación” de Djokovic

Después de varias horas la vista terminó y el juez Anthony Kelly dio la razón a Novak Djokovic y no encontró razones justificadas para que le hubieran quitado el visado al tenista serbio, de ahí que ordenó que se lo devolvieran. Asegura que Nole hizo todo lo que le pidieron para justificar su exención médica, y que presentó el justificante de que había pasado la enfermedad recientemente. Por tanto, el número uno del mundo podrá disputar el Open de Australia, donde buscará su vigésimo primer Grand Slam, lo que es una “mala” noticia para sus rivales, ya que Nole es el tenista que más veces ha ganado el título en Melbourne, nueve, una cifra espectacular.

Las reacciones a la decisión, que puede no ser definitiva porque habrá apelación, no se han hecho esperar y una de las más esperadas es la de Rafa Nadal, que también buscará su “Grande” número 21. El balear dio su opinión sobre el resultado de la vista en “Onda Cero”. “Me parece perfecto, correcto. Nada más. La justicia es la que tiene que hablar en este caso. Siempre soy un defensor de la justicia. Se ha montado un circo. Más allá de que pueda o no estar de acuerdo en algunas cosas con Djokovic, sin ninguna duda la justicia ha hablado y ha dicho que puede participar en el Open de Australia y es lo más justo que lo haga si así ha sido resuelto”, aseguró el balear, que después, entre bromas, admitió: “A nivel personal, prefiero que no juegue...”; y añadió: “Al final esto es deporte y se mueven muchos intereses a nivel general, económico, publicitario, y al final es mejor cuando los mejores pueden estar jugando”.

La situación de Djokovic ha montado un debate a nivel mundial y muchos han puesto al tenista serbio como un ejemplo de rebeldía contra la opresión, mientras que los vacunados son señalados como “mansos”. Nadal sí se ha vacunado. “Hay veces que pienso que el tema de las redes ha radicalizado al mundo y se dicen cosas en ellas que después a la cara la gente no se dice. Cada uno tiene que ser libre de tomar sus decisiones, pero a veces estas tienen sus consecuencias que hay que asumir. Yo siempre digo que de tenis sí que sé, de otras cosas no e intento escuchar a las personas que saben de cada materia. Todas las instituciones más importantes del mundo, Gobiernos, y la ciencia dice que la vacuna es el camino para parar esta pandemia y el desastre que llevamos viviendo los últimos 20 meses, intento seguir lo que me dicen. No me siento ni menos ni más inteligente por ello. Por mucho debate que se genere, hay muchos muertos en el mundo por esta pandemia y esto es una realidad”.

El jugador español ya se había pronunciado de forma parecida en conferencia de prensa. “El mundo ha sufrido suficiente como para no seguir las reglas. Cada uno debe hacer lo que piensa que es bueno para él, pero no vacunarte te puede provocar inconvenientes, es la única manera de parar esta pandemia”. Fue después de la victoria en uno de los partidos del ATP 250 de Melbourne, torneo que terminó conquistando en lo que en realidad era su regreso a las pistas en una cita oficial después de estar parado desde agosto por una lesión en el pie. “Ha sido una época un poco más larga complicada, no sólo esos meses, sobre todo desde el confinamiento. Llevamos un año y medio complicadillo. Más allá de ganar o perder lo importante era estar en un pista en un torneo oficial y volver a competir, que es lo que he hecho”, explicó en “Onda Cero”.