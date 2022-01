La respuesta de Nadal cuando le preguntan por los récords que puede batir si gana la final del Open de Australia

Rafa Nadal no puede ocultar la cara de felicidad, y no es para menos. Llegaba con dudas al Open de Australia y partido a partido ha ido mejorando para encontrar su mejor nivel en las semifinales contra Berrettini, sobre todo en los dos primeros sets, para después saber sufrir y vencer por 6-3, 6-2, 4-6 y 6-3. Disputará su sexta final en el primer “Grande” del año y si vence se convertirá en un jugador único, o todavía más único. Lo primero que puede lograr es su Grand Slam número 21, récord histórico, con lo que rompería el empate que ahora tiene con Djokovic y Federer. Pero además puede ser el segundo tenista después de Djokovic que tiene al menos dos de todos los títulos de Grand Slam, ya que ahora suma 13 Roland Garros, cuatro US Open, dos Wimbledon y un Open de Australia. Todo eso se lo recordó el ex tenista Jim Courier en la entrevista a pie de pista tras la semifinal. Rafa se soltó una pequeña risa. Y respondió: “Para mí ahora sólo está el Open de Australia. Es un torneo increíble y como dije hace un par de días, he tenido un poco de mala suerte aquí en mi carrera con algunas lesiones, también he jugado finales en las que tuve oportunidades, contra Novak en 2012, contra Federer en 2017, y en 2019 volví, pero nunca pensé que iba a tener otra oportunidad en 2022. Ahora me toca disfrutar de la victoria de hoy”, aseguró el balear. No quiere volverse loco con los registros ni mirar más allá de la final, porque eso jugaría en su contra. Djokovic tuvo la oportunidad de llegar al Grand Slam 21 en el pasado US Open y se nubló ante Medvedev.

Sobre el partido contra Berrettini, Nadal aseguró que los dos primeros sets que jugó fueron “los mejores” que ha disputado “en mucho tiempo”. “Después todos sabemos lo peligroso que es Matteo y creo que no jugué bien con mi saque en el noveno juego del tercer set, y él hizo algunos tiros increíbles... Y después, bueno, hay que sufrir, hay que pelear”, explicó, y la grada se volvió loca con esas palabras. El duelo se jugó en pista cubierta porque estaba lloviendo en Melbourne y cerraron el techo de la Rod Laver Arena. En principio, esas condiciones perjudican a Rafa. “Soy más un jugador al aire libre, como todo el mundo sabe, pero el estadio es impresionante, hay más ruido y el ambiente es increíble. Lo sabía antes del partido, da igual si tapaban la pista o no. Hace un mes y medio no sabía si iba a volver a jugar al tenis, como para preocuparme de si se juega con techo o no”, contestó el zurdo. “Donde estoy hoy significa muchísimo para mí”, añadió.

Contra Berrettini supo luchar en el cuarto set, y en la ronda anterior ganó un partido imposible a Shapovalov después de haber sufrido un golpe de calor. “Honestamente al día siguiente estaba mejor de lo que pensaba, me sorprendió. Estuve quince minutos entrenando. El día después ya practiqué durante hora y media. A veces es difícil de manejar tener dos días de descanso, pero esta vez me ha ido bien, porque sabía que era un gran desafío jugar contra Matteo”, analizó Nadal.