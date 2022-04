Alcaraz no tiene techo: semifinalista en Miami

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de Miami. Derrotó a Kecmanovic en tres sets (6-7, 6-3 y 7-6 en 2 horas y 24 minutos) para disputar la que será su segunda semifinal de un Masters 1.000 antes de cumplir los 19 años. Después de Indian Wells, donde cayó ante Nadal, Miami. Alcaraz desarmó la sobriedad del serbio a base de atrevimiento, riesgo y un tenis que no entiende de medios tiempos. Su juego es de una ambición desmedida. El siguiente examen llegará con el polaco Hubert Hurkcacz. El defensor del título liquidó a Medvedev en dos sets, 7-6 y 6-3.

En la cabeza de Alcaraz había demasiados compromisos con la historia. Que si todos los menores de 20 años que habían alcanzado las semifinales en Miami fueron luego número uno; que si ganaba iba a ser el jugador más joven en alcanzar con menos participaciones en Masters 1.000, sólo siete, dos semifinales; Nadal necesitó diez; Djokovic, once; Federer, veintiuna... y aparte estaba el cuadro. Medvedev, a la calle en cuartos; Hurkcacz, en semifinales y por la otra parte, el argentino Cerundolo, un novato a estas alturas, y el noruego Ruud. Todo sonaba demasiado bien. Kecmanovic no tenía tantas “obligaciones” y su tenis lo agradeció. Carlos comenzó acelerado, perdió su primer saque y el balcánico se encontró con 3-0 a favor. Sin perder ni un gramo de la agresividad que lleva en el ADN, Alcaraz fue equilibrando el set, pero el serbio ni se inmutó. No se sintió dominado como les pasó a Fucsovics, Cilic y Tsitsipas y el español llegó a disponer de dos saques en el tie-break para llevarse el set. Kecmanovic, inalterable, apeló a su frialdad y selló el buen trabajo que había hecho desde el arranque.

Ceder el primer set en todo el torneo no fue más que un acicate para que Alcaraz siguiera con su apuesta. Los golpes ganadores se sucedieron sin tregua para empezar y sumó un break en el segundo juego. Siguió el camino que había trazado el serbio en la manga anterior y Carlos se situó 3-0. Fue una ventaja suficiente para resistir el arreón de Kecmanovic en el noveno juego. Con 5-3, Alcaraz servía para igualar el partido y logró salvar una bola de break. Fue el empujón que necesitaba para forzar el tercer parcial.

Metido de lleno en el partido, el serbio empezó a dar señales de ir al límite en el quinto juego. Sufría sí, pero siguió conservando su servicio y el set avanzaba. Alcaraz no daba un paso atrás. La constante búsqueda de ganadores le llevó hasta el cuatro iguales con dos horas de partido consumidas. Al primer despiste, al primer error, adiós. Y llegó en el décimo juego con el saque del español. Kecmanovic dispuso de un 15-30, pero... Alcaraz se inventó un revés paralelo ganador. Luego enganchó un bote pronto y selló el juego con una volea perfecta. Al recital de recursos respondió el balcánico con su sobriedad habitual para garantizarse el tie-break. El desempate empezó marcado por los errores de Alcaraz. El serbio llegó a dominar 3-5, pero ahí apareció todo el talento y la frialdad de Carlos. Una dejada, un revés paralelo y una aproximación imposible a la red para garantizarse el billete para la segunda semifinal de un Masters 1.000 de su vida.

Medvedev, sin el número uno

Daniil Medvedev no llegará a la gira europea sobre tierra batida como número uno del mundo después de sus fiascos en Indian Wells y Miami. El polaco Hubert Hurkcacz, vigente campeón del torneo de Florida, fulminó al ruso en los cuartos de final por 7-6 (9/7) y 6-3 en dos horas y dos minutos. El número 10 del mundo derrotó por primera vez a Medvedev después de que en 2021 este se impusiera en Toronto y en las Finales ATP de Turín. Hurkacz demostró un extraordinario poderío físico y mental. Después de ceder el saque con 5-3 a su favor para cerrar el primer set y con Medvedev llegando vivo al tie break, el polaco fue brillante en el desempate. Medvedev se dio una tregua de siete minutos con paso incluido por vestuarios, pero no le sirvió de nada. Dos breaks llevaron a Hurkacz a semifinales.

Djokovic aparecerá en Montecarlo como número uno después de su ausencia en los dos primeros Masters 1.000 de la temporada. El serbio sólo ha jugado un torneo en 2022 (cuartos en Dubai al caer ante Vesely), pero llegará al Principado con diez puntos de ventaja sobre Medvedev. En Montecarlo, el ruso defiende 180 puntos (la mitad de las semifinales de 2019) y Nole, 90 (la mitad de los cuartos de 2019).