Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Alcaraz, es más comedido como técnico de lo que ya era como jugador. «El siguiente paso de Carlos sería llegar a las segundas semanas del Grand Slam». Su pupilo no piensa lo mismo. «Me veo preparado para ganar un Grand Slam este año. No sabes cuándo te puede venir la oportunidad, pero me siento preparado para ganarlo. Tengo confianza, nivel, físico y mentalidad», soltó después de proclamarse campeón en Miami.

En el mundo del tenis son más de la opinión de Carlitos que de la de su entrenador. «Lo tiene todo para ganar varios Grand Slams y alcanzar los dos dígitos en esa clase de torneos y ser el número uno del mundo. No veo nada que se lo impida. Su potencia, su control, su capacidad de producir grandes golpes, los intangibles... tiene convicción, soluciona los problemas, cree en sí mismo. No lo van a parar», afirma Chris Evert, ganadora de 18 Grand Slams. «Es el primer título de tantos que van a venir, seguro», expresó Nadal. «Este chico es un animal», dijo Roddick. «Me alegro de que tengamos una nueva superestrella en el circuito», palabra de Thiem. Badosa: «España no puede tener un mejor heredero que tú». «No me sorprendería si termina este año entre los tres primeros del ranking», aseguró Kafelnikov. «Qué persona, jugador, equipo. El tenis de fiesta y feliz por el. No es fácil encontrar un campeón con el que todos se ponen felices por su victoria», tuiteó Schwartzman. «Va a estar entre los tres o cuatro candidatos a ganar Roland Garros. Ya nadie quiere jugar contra él porque saben que van a sufrir. Ves a un tipo que vuela en la pista, le pega fuerte a la pelota, defiende bien y pelea hasta el final», asegura Corretja. Es la raqueta de moda.

Alcaraz llega a su superficie favorita como el segundo mejor jugador de la temporada. El primero es Nadal, pero el zurdo todavía tendrá que esperar unas semanas para reaparecer. La intención es hacerlo en Madrid. Rodarse en la Caja Mágica, viajar a Roma y luego buscar la décimo cuarta Copa de los Mosqueteros. Carlitos se estrenará en Montecarlo, luego llegarán Barcelona, Madrid, el Foro Itálico y París. La temporada en la que Nadal explotó, 2005, no sirve como referencia. Un año antes ya había sido campeón en Sopot y había ganado la Davis y en 2003 hizo semifinales en Umag y en Montecarlo alcanzó la tercera ronda. Lo que sucedió en el final del invierno y la primavera de 2005 es irrepetible. Rafa se llevó un par de títulos en la gira suramericana en arcilla (Costa do Sauipe y Acapulco), fue finalista en Miami ante Federer y luego llegó la locura con los títulos en Montecarlo, Barcelona, Roma y el primer Roland Garros. Por si no hubiera tenido bastante añadió Bastad y Stuttgart. Acabó el año con 11 títulos y un balance de 79/10.

Alcaraz no sabe lo que es perder una final. Ha ganado las cuatro que ha jugado y en 2022 suma 18 victorias y sólo dos derrotas (ante Berrettini en la tercera ronda de Australia y la semifinal de Indian Wells ante Rafa). En Montecarlo van a faltar Nadal, Federer, Medvedev, Berrettini y Thiem, que no está plenamente recuperado de su último positivo. En el Principado va a regresar Djokovic y en el cuadro están Tsitsipas, Zverev, Ruud, Sinner... y Carlitos. Su balance ante «top 10» desde marzo de 2020 ya es positivo (7/6). Sólo Medvedev, Nole, Zverev, Rafa y Rublev han ganado a más «top 10» que él.

En su entorno no hay temor a que el número de partidos disputado en la gira estadounidense en pista dura repercuta en su físico. Así lo relata Juanjo Moreno, su fisio, a la ATP: «Si tuviera que señalar dos fortalezas de Carlos, me quedaría con su talento y con la cultura del esfuerzo que ha recibido por parte del equipo. Hemos conseguido hacerle ver que, sin el esfuerzo, el talento se puede quedar corto, y que a estos niveles es imprescindible cuidar todos los detalles y eso incluye el calendario». Alcaraz sólo defiende 391 puntos en la gira sobre tierra (tercera ronda en Roland Garros o segunda en Madrid por ejemplo) lo que supone un margen de mejora muy superior al del resto de la súper élite. Haciendo semifinales en Montecarlo ya sumaría 360. Llegar a París en el «top 8» es una opción bastante realista y una vez en el Bosque de Bolonia...