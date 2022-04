Tras un Alcaraz ya viene otro: así juega Jaime, el hermano de Carlos, con sólo diez años (vídeo)

El mundo del tenis todavía está alucinando con lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, que cumple 19 años el 5 de mayo y ya ha ganado cinco títulos en cinco finales sin fallo y se ha metido en el “top 10″, cuando otro miembro de la saga viene por detrás. Carlos tiene tres hermanos: Álvaro, Sergio y Jaime, el pequeño, que con sólo 10 años ya apunta maneras y le pega así a la bola:

Así juega Jaime Alcaraz Garfia (10), hermano de Carlitos. Trancu. pic.twitter.com/npJk3WnpMW — Marcos Zugasti (@marcos_z) April 25, 2022

Lo de los Alcaraz y el tenis viene de lejos porque el abuelo ya jugaba y el padre, que también se llama Carlos, llegó a ser tenista y era el directo del Club de Campo de El Palmar, donde el ahora numero nueve del mundo dio sus primeros pasos. “Mi primer recuerdo del tenis es de jugar... De entrenar. Me acuerdo que tenía un grupo de amigos en el club de campo con los que me lo pasaba en grande entrenando, tendría cinco o seis años. Mi padre era entrenador y era el director de mi club, pero yo no entrenaba con él. Algunos domingos que le pillaba por casa le pedía que me entrenara un poquito, pero de normal no lo hacía él”, aseguró el número9 del mundo en una entrevista con LA RAZÓN.

Después de ganar en Barcelona el Conde de Godó, Carlos se ha ido a Grecia, donde ha jugado una exhibición con el polaco Hurkacz para presentar el torneo que reúne a los mejores tenistas, chicos y chicas, del mundo sub 12, entre los que está su hermano, el pequeño Jaime, con el que compartió incluso un encuentro de dobles contra el propio Hurkacz.

Jaimito Alcaraz llevando la batuta hoy en el dobles de hermanos y yendo para adelante contra Hubert Hurkacz. Hazte fan. pic.twitter.com/0yNP5SLoCZ — Marcos Zugasti (@marcos_z) April 25, 2022

El próximo torneo de Carlos Alcaraz será el Mutua Madrid Open, que disputará por segunda vez. El curso pasado ya estuvo en la capital de España y pasó un partido, para perder después contra Rafa Nadal. Ahora regresa al Masters 1.000 español ya convertido en una figura y como uno de los favoritos. También es el lugar en el que teóricamente tiene previsto reaparecer Rafa después de la lesión que ha sufrido en una costilla en un año impresionante para él con la conquista del Open de Australia, su Grand Slam 22, Acapulco e Indian Wells, torneo este último en el que volvió a enfrentarse con Alcaraz y lo superó, pero ya con más dificultades, teniendo que llegar a un tercer set en un partido marcado por el viento.