El preocupante aviso de Rafa Nadal: “El de Djokovic puede ser mi último partido en Roland Garros”

Rafa Nadal se enfrenta en cuartos de final de Roland Garros a Novak Djokovic. Una rivalidad eterna que puede estar apurando sus últimos enfrentamientos. Algo difícil de asumir, aunque puede estar más cerca después de las palabras de Rafa Nadal después de su victoria en octavos de final contra el canadiense Felix Auger-Aliassime en cinco sets.

“El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera”, advierte el tenista manacorense en lo que era más una petición a la organización del torneo francés para jugar en el turno de tarde su partido de cuartos de final. “Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros”, añade.

Nadal deja la sombra sobre su estado físico y esa lesión en el pie que le ha hecho sufrir durante gran parte de su carrera. “Sé mi situación y la acepto. Lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros”, asegura.

Rafa estuvo el sábado presenciando en directo la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Liverpool. Aunque tampoco escapó de los problemas de acceso al Stade de France. “Bajé en la autopista y llegué andando al estadio. Ha sido uno de los títulos más increíbles. Cada partido había sido especial, las remontadas, momentos complicados, las paradas de Courtois...”, relata el trece veces campeón de Roland Garros.

Vio el partido pero no se quedó a disfrutar de la celebración hasta el final. “No vi la celebración y me marché al final del partido porque ser retrasó la final y tenía trabajo hoy”, dice.

Nadal destaca el buen estado de forma de Djokovic, que ha ganado sus últimos nueve partidos en tierra y que fue el ganador del Masters 1000 de Roma, el último torneo previo a Roland Garros y en el que Rafa fue eliminado dejando serias dudas sobre su condición física.

Djokovic se impuso con comodidad en los octavos de final ante un rival difícil como el argentino Schwartzmann, al que liquidó en tres sets.