Kyrgios gana y se pone borde: “¿Qué vas a escribir hoy de mi comportamiento? Nada

Nick Kyrgos ha completado un gran segundo partido en Wimbledon tras el show que montó en el primero. Ahora sí que siente que puede ganar el torneo si sigue jugando de esa forma. “No sé las diferencias con el primer partido. Mi desempeño en primera ronda fue nefasto, muy lejos del nivel que quiero mostrar. He estado entrenando y jugando muy duro durante todas estas semanas y el otro día fue decepcionante·, reconoció. Contra Krajinovic no fue así: “Al igual que otros tenistas, cuando uno se siente bien física y mentalmente, hay muchísimas posibilidades de poder tener una buena actuación. Hoy desde el primer momento me he sentido bien al saque y al resto. He creado muchísimos problemas a mi rival y quería demostrarle a la gente que soy realmente bueno en esto. A veces siento que no tengo el respeto de todos, ¿sabes?”, contestó a los periodistas en la conferencia de Prensa posterior al partido.

Con ese todos se refería a los periodistas: “Quería recordarle a la gente que soy bueno. Como he dicho antes, siento que la gente no me respeta en ciertas ocasiones por lo que ocurre conmigo en pista. Hoy no ha ocurrido nada fuera de lo normal. Y eso me encanta. ¿Qué vas a escribir hoy de mi comportamiento? Nada”.

Entonces alguien le recordó el escupitajo: “¿Escupir? ¿Por qué me estás haciendo una pregunta de hace dos días? ¿Es por qué no tienes historia para poder escribir hoy?”, contestó de manera directa.

Pero era un Kyrgios más sereno: “Estoy a gusto conmigo”, reconoció casi en un estado zen. “A algunas personas les encanta derribarme. No podrán conmigo. Solo quiero que las personas que vean esta rueda de prensa o vean mis partidos de tenis crean en sí mismos, sean ustedes mismos y no lo que quieran otras personas”, contestó con sinceridad. Está muy seguro de lo que hace y de lo que es: “Para ser honesto contigo, me importa más bien poco que haya una investigación hacia mí por lo ocurrido el otro día. Sé lo que aporto al deporte. Soy una de las personas más importantes en el tenis”, continuó sin esconder su orgullo. “No hay nada que investigar sobre esto, es un hecho. He superado muchos obstáculos en mi vida. Estoy muy orgulloso de estar aquí y jugar de esta manera. Es un sueño hecho realidad estar en Wimbledon”.

Lo decía porque su segundo partido no lo jugó en la pista central: “No me importa en qué cancha juegue. Todas las pistas son hermosas. Es probablemente uno de los mejores recintos tenísticos del mundo. Me da igual en que pista jugar. Siento que si Tsitsipas es mi siguiente rival, nuestro partido estará en la pista central o en la número uno”, aseguró.