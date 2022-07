Pelotazos, mensajes irónicos y, a veces, amor: la larga relación entre Kyrgios y Nadal

Todo empezó en un partido en Acapulco, un torneo menor, pero en el que estalló la bronca entre ambos. Rafa Nadal, cansado del australiano, le quiso dar un consejo: “Creo que es un buen chico, pero le falta un poco de respeto al público, hacia el rival y hacia sí mismo también. Es un jugador que tiene un talento descomunal. Podría ganar ‘Grand Slam’ y pelear por las primeras posiciones del ránking, pero por algo está donde está”, dijo el tenista español. Kyrgios oyó, pero no escuchó: “Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es”.

Desde entonces, Kyrgios hablaba de Nadal, a veces criticándole y a veces hablando bien de él, según el humor, el momento o la situación. Sin embargo, el problema fue cuando llegó, digamos, la violencia física y Kyrgios dio un pelotazo a Nadal en un partido de Wimbledon. “Según mi ética no es correcto, pero a lo mejor según la suya sí lo es. Sigo pensando lo mismo. No creo que sea un mal chico, creo que ha perdido un poquito el camino y reconducirlo sería bueno para su carrera”, seguía insistiendo Nadal, que intentaba no entrar en más guerras de las debidas. Kyrgios buscaba popularidad, hacer ruido, mientras Rafa ganaba en la pista. “Disculparme? ¿Cuántos ‘Grand Slam’ tiene? ¿Cuánto dinero en el banco? Creo que puede aguantar un pelotazo en el pecho. De hecho, le dio en la raqueta. Y claro que fui a darle”, contaba Kyrgios en ese episodio.

Ahora Rafa sigue ganando, pero Kyrgios parece que ha cambiado. En este Wimbledon se está mostrando más centrado que nunca y luciendo un tenis espectacular. Aunque en el primer partido dio un show, después no ha tenido más necesidad de eso. Como si hubiese agotado el espectáculo cuanto antes para centrarse en jugar y llegar a las semis.

Kyrgios casi siempre tiene a Rafa Nadal en la mente, sobre todo cuando le amonestan por tardar mucho en sacar. Entonces, él se acuerda de que con el español son más tolerantes que con él. Lo dijo contra Tsitispas, en un partido lleno de tensión: “No puedo ir a por mi toalla? No me importa, pero cuando juego contra Rafa (Nadal) él lo hace todo el tiempo. Yo estoy sacando y le tengo que esperar. Y a él no le dicen nada”,

Se han enfrentado en nueve ocasiones. Nadal ha ganado nueve partidos y el australiano le ha vencido en tres. El viernes va a intentar que sea la cuarta. Kyrgios llega lanzado y habrá que ver cómo se recupera Nadal tras las palizas físicas que está viviendo en cada partido que disputa. Es verdad que el australiano, además, está mostrando otra actitud cuando habla de Nadal, Ha elogiado su capacidad de sacrificio, ha dicho, últimamente, que es el mejor del Big3, en esa pelea con Djokovic y Federer, y en este Wimbledon, cuando ha sufrido un dolor en un partido, ha puesto a Nadal como ejemplo para no retirarse pese a todo. Es la primera vez que se enfrentan en un partido en el que ambos muestran madurez. Puede que sí, que Kyrgios sí que haya seguido los consejos que le dio Nadal.