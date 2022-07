La escandalosa confesión de Kyrgios sobre el sexo con sus fans: “Casi todas las semanas...”

La controvertida estrella del tenis Nick Kyrgios mantiene actualmente una relación con la nena australiana Costeen Hatzi, pero admitió haber tenido más que un simple coqueteo con sus fans en el pasado.

Kyrgios realizó esta confesión durante una transmisión de Fortnite en el canal de Twitch. Cuando alguien le preguntó si alguna vez se había acostado con una fan, el joven de 25 años respondió: “Sí. Hablando en serio, si no estoy saliendo con alguien es como una cosa semanal”.

Su obsesión es tal que el tenista detalló un incidente en particular durante un partido contra Roger Federer cuando un miembro atractivo del público llamó su atención. “Estaba siendo muy superior a Fed y solo podía pensar ¡maldita sea!, quiero invitarla a tomar una copa”. Cuando se le preguntó si tenía un tipo en particular de mujer, Kyrgios reveló: “Las europeas del este simplemente me aceleran el corazón hasta el punto de pensar: “Toma, te doy la mitad de mis ganancias”, confesó entre risas.

Tormentosas relaciones

Sus relaciones personales también ha colocado al tenista en el centro de la polémica, especialmente su tormentosa relación con Chiara Passari. De hecho, el australiano Nick Kyrgios tendrá que comparecer ante el tribunal por la supuesta agresión a su ex novia. El jugador de 27 años, finalista del torneo de Wimbledon, comparecerá ante un juez en la capital de Australia, Canberra, el próximo mes. Si es declarado culpable, Kyrgios se enfrenta hasta dos años de cárcel. El presunto caso de violencia de género a su ex pareja Chiara Passari tuvo lugar el año pasado, según informa la policía en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) en un comunicado publicado este martes. “ACT Policing puede confirmar que un hombre de Watson de 27 años se enfrentará al Tribunal de Magistrados el 2 de agosto en relación con un cargo de agresión tras un incidente en 2021″, dijo la policía.

Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2021. El tenista australiano se encontraba junto a su ex novia, Chiara Passari, guardando la cuarentena obligatoria que ordenan las autoridades australianas en un hotel de Adelaida. Según medios australianos, el tenista y su novia protagonizaron una acalorada discusión que alertó al resto de huéspedes del hotel. Tal fue el ruido que formó la pareja, que los clientes decidieron avisar a la policía por miedo a que la pelea fuese a más. Una vez en el hotel, las autoridades separaron a la pareja en habitaciones diferentes para evitar que la discusión continuase.

Su novia actual

Tras su ruptura, el tenista asegura haber encontrado su estabilidad con Costteen Hatzi. La pareja del tenista, que se ha convertido en el centro de todas las miradas en Wimbledon, ha impactado por su enorme belleza y sus sofisticados looks. Tal es así, que algunos medios ya la comparan con Victoria Beckham.

La mujer de 22 años, graduada universitaria en Psicología. es además una bloguera con sede en Sidney y tiene su propio negocio, Casa Amor Interiors, una empresa que se enfoca en muebles minimalistas para el hogar. También es un influencer en las redes sociales, donde a menudo publica fotos impresionantes. Costteen, que ha ganado miles de seguidores desde que se confirmó su relación con el tenista, ha estado usando su plataforma para mostrar su nuevo estilo de vida que consiste en aviones privados, viajes de lujo y restaurantes elegantes. Con casi 80.000 “followers”, ahora compagina sus negocios con acompañar a su novio a sus compromisos deportivos.