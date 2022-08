El ataque de Lendl a Nadal para conseguir que Djokovic juegue el Us Open

Rafa Nadal y Novak Djokovic no lo dicen públicamente pero si estiran sus carreras deportivos más allá de lo lógico es porque ambos quieren ser el tenista con más Grand Slams de la historia. Es un batalla épica, que todos miramos con entusiasmo y tensión. Los espectadores, los periodistas y también los ex tenistas queremos que ambos sigan jugando hasta que no puedan más y que nunca se les termine la ambición: “La historia aún no ha terminado. Terminará cuando los tres se despidan”, aseguró el mítico Ivan Lendl en una entrevista en la televisión croata. También metió a Federer, que aunque cada día más cerca de la retirada forma parte del Big3 que ha marcado, que está marcando, una época en el tenis que pocos dudan que va a ser irrepetible. “Es fascinante verlo y seguirlo, no sólo para la gente del mundo del tenis, sino para todos los demás, los espectadores, los aficionados”, confirmaba el ex tenista. Sabe que Federer ahora mira desde la distancia, las lesiones empiezan a ser más importantes que su juego: “En este momento, Roger parece estar fuera de juego, porque lleva mucho tiempo sin jugar y es el más veterano”.

Sin embargo, pero Lendl algo ajeno al deporte en sí está influyendo en la pelea entre los tres, sobre todo en la pelea entre Nadal y Djokovic. “Lo único que lamento un poco es que la lucha se vea afectada de alguna manera por la política en este momento, debido al tema de la vacunación. Sólo espero que dentro de 20 años no lo veamos a través de ese prisma, que no estemos seguros de quién es el más grande por culpa de la política”. La postura antivacunas de Djokovic está influyendo en su número de torneos ganados: no pudo participar en Australia pese a que viajó al país a jugar y todo indica que no va a poder jugar en el último Grand Slam del año en Estados Unidos por no haberse protegido contra el coronavirus. “Si Novak gana el mayor número de Grand Slams a pesar de eso, creo que tendremos una respuesta. Si Rafa gana un título más, creo que tendrá que responder a la pregunta sobre la vacunación y el hecho de que Novak no pueda jugar. Y no creo que eso sea justo”, ha asegurado Lendl. Desde hace unas semanas hay una campaña, en la que también ha estado McEnroe para que Estados Unidos deje participar a Djokovic en el torneo. La victoria del serbio en Wimbledon, donde no sumó puntos, ha hecho que muchos quieran verle competir contra todos, y contra Nadal en especial, en Estados Unidos.

Lendl aseguró que a a él le gustaría que la distancia entre ambos fuese mayor para que decisiones como la de Djokovic no afectaran tanto: “En realidad me gustaría que alguien tuviera una ventaja de dos, tres o cuatro títulos en la cima, y no me importa quién sea, no tengo un favorito. Sólo para responder a esa pregunta, para que quede claro. Y no para decir ‘si este hombre pudiera jugar, tal vez sería diferente, su historial no es tan bueno’. Eso no es justo”.