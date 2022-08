Medvedev, Nadal, Alcaraz, Tsitsipas, Ruud... se busca número uno del mundo

El Abierto de Estados Unidos arranca el lunes. Lo hará sin Djokovic, al no estar vacunado del coronavirus, sin Zverev, recuperándose de su lesión de Roland Garros, y sin Federer, a quien se espera con expectación en la Laver Cup. Las bajas dejan un torneo más abierto que nunca y con cinco jugadores aspirando al número uno del mundo tras su paso por Nueva York.

Daniil Medvedev llega como líder de la ATP, pero cuando el lunes todos los jugadores pierdan los puntos sumados el año pasado en el US Open será Rafa el que no tenga a nadie por delante. Nadal ocupará la «pole» para volver a ser el número uno del mundo, una posición en la que no está desde el 2 de febrero de 2020. El zurdo ya se está entrenando en la Arthur Ashe porque los candidatos a lo más alto del ranking son legión. Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz y Ruud tienen opciones de acabar el torneo en lo más alto.

Nadal no compitió el año pasado en el último Grand Slam de la temporada así que no defiende punto alguno. El lunes contará con 5.630 y estará por delante del lesionado Zverev (5.040), de Medvedev (4.885), de Tsitsipas (4.800), de Carlitos (4.740) y de Ruud (4.650). El ruso estará 745 puntos por detrás. Él, el griego, Alcaraz y el noruego necesitarán al menos llegar a la final para tener la oportunidad de dejar Nueva York como número uno. Medvedev fue finalista hace un año; Tsitsipas no ha pasado de la tercera ronda en cuatro apariciones anteriores; Alcaraz alcanzó los cuartos en 2021 acabando con Tsitsipas en octavos y Ruud tiene como techo la tercera ronda.

En el peor de los casos, si Rafa perdiera en primera ronda, sumaría 5.640 puntos y Medvedev sólo lo superaría siendo finalista. La otra opción del ruso es que alcance la final y Rafa pierda antes de semifinales o que haya una final entre ambos y se imponga Daniil. Rafa ya ha insistido en numerosas ocasiones que a estas alturas su pelea no es volver a ocupar el número uno, pero si se da la oportunidad...

Si Alcaraz ascendiera al número uno el 12 de septiembre se convertiría en el número uno más joven de la historia superando el registro que Lleyton Hewitt estableció en noviembre de 2001 cuando tenía 20 años y casi nueve meses. Las opciones de Alcaraz pasan por ganar el torneo (6.830 puntos) y que Nadal no alcanzara la final porque si hubiera final española, Rafa sumaría la misma cantidad de puntos. En caso de empate, la ATP dicta que habría que recontar los puntos de ambos jugadores en Grand Slams, Masters 1.000 y Nitto ATP Finals y ahí manda con mucho Rafa.