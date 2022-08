Este lunes 29 de agosto comienza el US Open, último Grand Slam del año, y el tenista murciano Carlos Alcaraz lo afronta con buenas sensaciones y con la posibilidad de enfrentarse a Rafa Nadal en semifinales, algo que reconoce que sería “increíble”.

“Sería increíble para mí jugar una semifinal aquí contra Rafa, pero hay grandes partidos por delante y debo superar todos y cada uno de ellos. Rafa tiene que ganar también, es un camino largo. Creo que me siento más fuerte y más preparado que el año pasado, ya que tengo más experiencia en partidos largos”, declaro Alcaraz en conferencia de prensa.

“Tengo grandes recuerdos aquí del año pasado. Es un torneo especial para mí, así que espero disfrutarlo y voy a ir a por todas. Mi presión aquí es disfrutar cada partido, mostrar mi mejor juego y creo que si hago eso tendré un buen resultado”, continuó el murciano.

El año pasado, Alcaraz llegó a los cuartos de final del US Open y este año afronta el torneo situado en el puesto número 4 del ranking de la ATP. “Lo que cambia es que el mejor jugador ve tus partidos y sabe sobre ti y tu juego, y también diría que conozco a mucha más gente. Sin embargo, no sentí en absoluto la diferencia entre el año pasado, por ejemplo, y ahora. Solo trato de ser el mismo chico de siempre. Ser humilde, y siempre ser el mismo. Como digo, por lo general, no sentí la diferencia”, respondió respecto a lo que ha cambiado en su vida de un año a otro.

Alcaraz debutará en la edición de este año el martes 30 contra el argentino Sebastián Báez, número 37 del mundo, en la pista Arthur Ashe, un escenario que no le asusta. “Siempre lo he hecho bien cuando he jugado en grandes estadios, tengo ganas de jugar en la Arthur Ashe, el año pasado fue increíble. Seguro que cuando juegue allí disfrutaré”, declaró sobre ello. El partido comenzar a las 18:00 y podrá seguirse en directo en televisión a través de la cadena Eurosport.

El tenista español es uno de los candidatos a ganar el US Open e incluso el australiano Nick Kyrgios le señaló como su favorito para llevarse el torneo. En una encuesta propuesta por Eurosport en sus redes sociales, Kyrgios eligió a Alcaraz entre los diez candidatos propuestos por la emisora, por delante de él mismo, Nadal o Medvedev.