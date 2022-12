El bombazo de Kyrgios cuando le preguntan por Djokovic, Federer y Nadal

Kyrgios vuelve a las andadas y no precisamente en una pista de tenis. El australiano cada vez que habla es tendencia. El tenista no quiso acudir a las finales de la Copa Davis, pese a que fue seleccionado. “Me siento poco apreciado en mi país. Tal vez, si se me quisiera más, haría un esfuerzo, pero en estos momentos ni me lo planteé”, respondió.

“Desde luego, es mucho mejor pasar unas semanas ganando mucho dinero y pudiendo estar con mi novia, que yendo a un evento en el que no me pagan”, sostenía.

“Mira, es el mejor jugador del mundo en mi opinión, me alegra que le demos la bienvenida para que venga y demuestre lo gran tenista que es. “Siento que ningún torneo es un torneo completo sin Novak Djokovic en él. Novak, Federer y Nadal, siempre fueron el monstruo de tres cabezas que todos querían vencer. Siento el respeto, que cuando alguien hace eso por ti, cuando habla de ti y te defiende frente a toda una nación, ahí es cuando se gana el respeto, no en cómo te comportas en una cancha de tenis entre sí. Novak sabe que yo fui la única persona que realmente lo defendió cuando ocurrió un problema de la vida real”.

Las declaraciones de Kyrgios siempre se han caracterizado por ser cuanto menos polémicas. Poco a poco fue perdiendo el cariño de la gente. Aunque también es cierto que recuperó seguidores al defender al máximo a Alcaraz.