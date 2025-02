Alcaraz - Nardi, en directo hoy: ATP 500 de Doha 2025, en vivo online

Alcaraz y Nardi es la primera vez que se miden en el circuito. En categorías inferiores se han encontrado en multitud de torneos y el italiano asegura que no había manera de ganar al español cuando ambos eran niños. Al menos ha sumado su primer juego después de pelear algo más de diez minutos para frenar a Alcaraz. Han llegado los primeros errores del español y Luca ha necesitado 14 saques para cerrar su primer juego. El italiano ha terminado resoplando. No me extraña.