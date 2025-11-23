Berrettini vence a Carreño y adelanta a Italia en la final de la Copa Davis: España, sin margen de error

Matteo Berrettini firmó el pleno en la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia. Tres eliminatorias y tres triunfos individuales, contra Austria, Bélgica y en la final, contra España, contra Pablo Carreño (6-3 y 6-4) en un partido en el que su potencia y su gran servicio le dieron el extra que necesitaba.

Nunca se rindió el tenista gijonés en busca de adelantar al equipo de David Ferrer, como había hecho en las semifinales contra Alemania, en las que venció a Struff, pero no se sintió cómodo. Berrettini podría decirse que es un tenista de características similares al germano, pero mucho mejor. Ahora es el 56 del mundo, pero ha llegado a ser el seis, finalista en Wimbledon 2021; durante un par de años, en los Grand Slams sólo perdía los partidos que tenía que perder, con Nadal o con Djokovic. Las lesiones no le han permitido tener continuidad, pero el potencial lo tiene: el servicio, la derecha martillo y un revés cortado delicioso.

Carreño no jugó un mal, pero le faltaron armas. Las oportunidades que concedió las aprovechó su rival. Su problema fue que no llegó a inquietar del todo a Matteo al servicio (no tuvo ninguna pelota de break a favor). Cuando llegó a ponerse 30-30 o 40-40, la respuesta era un saque directo, la bomba (13 en total). Eso obliga a estar muy concentrado en todos los turnos de saque. Se despistó dos veces Pablo, mediados ambos sets, con algún error de más, y lo pagó. En el segundo estaba ofreciendo una resistencia mayor, se le notaba más cómodo, además empezó sacando, por lo que iba por delante en el resultado y podía presionar, pero con 4-4 se juntó todo: empezó mal, con un par de fallos, se aceleró después con una subida desesperada y restó a los pies Berrettini para tomar la ventaja que ya no perdonó. Confirmó la rotura sin problemas, en un juego en el que el español se quejó por los gritos del público en medio de los puntos.

Italia se lleva el primer punto y se coloca a un partido de ganar la Copa Davis por tercer año consecutivo. España queda en manos de Munar y el dobles.