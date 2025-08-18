El dinero que se lleva Alcaraz por ganar el Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz lleva un 2025 espectacular. Después de perder en su estreno en Miami ante Goffin, ha encadenado una racha impresionante. Son siete finales consecutivas, de las cuales ha ganado cinco: Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati; y perdió la de Barcelona contra Rune y Wimbledon ante Sinner. Antes, ya había triunfado en Rotterdam, en lo que supuso el primer éxito de su carrera bajo techo.

Alcaraz encuentra la regularidad

Siempre se le ha echado en cara, y con motivos, que le faltaba algo de regularidad, y parece haber encontrado el camino. Este Masters 1.000 no lo había conquistado nunca, por lo que sigue ampliando su colección de títulos de esta categoría: ya tiene Indian Wells (2), Miami (1), Montecarlo (1), Madrid (2), Roma (1) y Cincinnati (1). Le quedan los de Canadá (no ha participado los dos últimos años), Shanghái y París. El único tenista que tiene todos los Masters 1.000 en su palmarés, y además dos veces, es Novak Djokovic.

Con esos números en 2025 Carlos es, lógicamente, el número uno del año, y el dos del mundo, aunque ya con opciones reales de asaltar la corona del tenista italiano. Eso hace que también sea el que más dinero ha ganado. Hasta Cincinnati, Carlos llevaba acumulados en premios 10.105.162 dólares (8,66 millones de euros). A ello añade 1.124.380 dólares (0,96 millones de euros aproximadamente).

Por su parte, Sinner se lleva un cheque de 597,890 dólares (unos 512.430 euros). Todo esto sólo es en premios por los torneos disputados.