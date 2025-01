Djokovic da las gracias a Zverev

Novak Djokovic falló una volea clara en el último punto del tiebreak del primer set contra Alexander Zverev, en las semifinales del Open de Australia. El alemán se llevó el parcial por 7-6 (7/5) y entonces el ganador de 24 Grand Slams le dio la mano directamente, seguido de un abrazo, y se retiró del torneo. Posteriormente desveló que tenía un desgarro en la pierna izquierda, en la zona de los abductores, que se hizo en los cuartos de final contra Carlos Alcaraz. En ese partido, tras ganar el segundo set e igualar a uno, sí, siguió y logró ganar. En las semifinales, vio que no merecía la pena,

La escena siguiente fue tremenda: los abucheos contra el ganador diez veces en esa Rod Laver Arena, más que nadie en la historia, se impusieron a los aplausos. Nole se dio la vuelta y puso los pulgares hacia arriba mirando al público, con sarcasmo.

La reacción de Zverev y la respuesta de Djokovic

Zverev, primero descolocado por la rápida retirada de Djokovic, cuando en ese partido no había hecho ningún amago, lo tuvo claro en su discurso: “Lo primero que quiero decir es: 'Por favor, no abucheen a un jugador que se retira por una lesión'. Sé que todo el mundo ha pagado una entrada para ver un gran partido, pero tenéis que entender que Novak ha dado todo al deporte los últimos 20 años, ha ganado este torneo con una lesión en el abdominal y con una lesión en los isquios, y por tanto, si se ha retirado es porque no puede seguir jugando”. Desveló además que Novak es de los jugadores que más le ayuda en el día a día, al que puede pedir consejo. Cree que, en general, no se le respeta lo suficiente.

En conferencia de prensa, Djokovic no quiso hablar mucho del tema. Pero después en sus redes sociales sí tuvo palabras de agradecimiento para Zverev. “Intenté recuperarme para el partido de hoy, pero no pude hacer más. Sin embargo, hay cosas positivas que sacar del Abierto de Australia de este año. Felicitaciones a

@AlexZverev por llegar a otra final de GS. Deseo que ganes el título porque te lo mereces, amigo”.

Zverev disputa su tercera final de un Grand Slam. Las dos anteriores las perdió en cinco sets: la del US Open 2020, el año de la pandemia, sin público, ante Dominic Thiem; y la de Roland Garros 2024, ante Carlos Alcaraz.