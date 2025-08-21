Errani y Vavassori, campeones o cuando el millón de dólares del dobles mixto del US Open fue para el "patito feo"

Para los inventores del nuevo formato del dobles mixto en el US Open la fórmula ha funcionado a medias. Con un cuadro reducido a 16 parejas, sólo dos días de torneo, en la semana previa al cuadro principal, partidos más cortos y un suculento premio económico de un millón de dólares para los campeones, cinco veces más que el año pasado, la organización logró llenar los dos principales estadios de Flushing Meadows. Por ahí todo perfecto. Se sumaron tenistas como Sinner, que luego renunció por sus problemas en Cincinnati, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Swiatek, Osaka, Venus Williams... raquetas que raramente se dejan ver en el resto de cuadros de dobles mixto en la temporada. Eso provocó que muchos de los jugadores de dobles quedaran fuera del cuadro.

Pues Sara Errani y Andrea Vavassori se encargaron de reivindicar a los doblistas de toda la vida. La pareja italiana, la menos mediática del torneo, se proclamó campeona al derrotar en la final a Swiatek y Ruud por 6-3, 5-7 y 10-6 en el superdesempate después de 92 minutos. «Supongo que han demostrado que los jugadores de dobles mixtos son más inteligentes técnicamente que los de individuales», afirmó Swiatek en su felicitación a la pareja transalpina. «Este triunfo también es para todos los doblistas que no pudieron jugar este torneo», soltó una reivindicativa Errani al levantar el trofeo.

Ella es una especialista en dobles, con seis «Grand Slams» en su palmarés de dobles femenino, un oro olímpico también en dobles femenino y tres «Majors» en dobles mixto junto a Vavassori, con el que ganó Roland Garros este año.

Empezaron el torneo superando a la kazaja Elena Rybakina y al estadounidense Taylor Fritz por un doble 4-2; en cuartos acabaron con la checa Karolina Muchovay y el ruso Andrey Rublev por 4-1 y 5-4 y en semifinales superaron a los estadounidenses Collins y Harrison por un doble 4-2.

Vavassori siguió el ejemplo de Errani: «Demostramos que este es un gran producto. De cara al futuro necesitamos más marketing, más visibilidad, pero este producto tiene potencial de funcionar en el futuro. Fue increíble jugar en esta pista y hacerlo con tanta gente».