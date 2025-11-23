Final de la Davis Italia - España: de los objetivos cumplidos de Carreño a unos anfitriones sin Sinner ni Musetti

La clasificación de Italia para la final de la Copa Davis no es una sorpresa pese a las ausencias de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti. Los anfitriones eran favoritos ante Austria y ante Bélgica, pero es que en ninguna de las dos eliminatorias han necesitado que se llegara al partido de dobles. Andrea Vavassori y Simone Bolelli no se han estrenado todavía en el Supertennis Arena de la capital de Emilia-Romagna. Matteo Berretini y Flavio Cobolli sólo han cedido un set en los cuatro primeros partidos, aunque este último tuviera que salvar siete bolas de partido ante Zizou Bergs. Sin el número dos y sin el número 8 del mundo, los transalpinos, que además juegan en casa, llegan como favoritos.

En España, el dobles culminó ante Alemania lo que había empezado Pablo Carreño. Y el asturiano es el mejor ejemplo del equipo que ha armado David Ferrer para la Davis este curso. Hace un año por estas fechas estaba disputando en el Club Atlético Montemar de Alicante un Challenger, un torneo de categoría inferior a los que de menos prestigio que pueblan el circuito. Antes de la Fase Final de Bolonia ya había cumplido con los objetivos de este curso: estaba de nuevo en el «top 100» (89), está clasificado para el Open de Australia e incluso se había ido de vacaciones. Recibió una oferta para jugar un Challenger, pero tuvo paciencia y llegó la convocatoria de David Ferrer. «He esperado mi oportunidad como hice en Marbella, donde no me convocaron al principio y acabé jugando los dos partidos de individual. Aquí lo mismo. Hay que aceptar y estar preparado siempre para estos casos», aseguraba Carreño.

El capitán español, además de alabar a Carreño después de acabar con los germanos, puso el foco en Marcel Granollers. «Es él quien guía el dobles, yo sólo intento dar mi energía. Y sobre todo lo que ha dicho Pedro, que han empezado muy bien y parte del segundo set no hemos podido restar», declaró en Movistar +. «Necesitábamos ese resto con intención porque Pedro es uno de los mejores restadores. Lo han hecho ellos, los buenos son ellos. Estoy muy feliz de poder estar en otra final de Copa Davis, esta vez como capitán, pero sobre todo por ellos porque se lo merecen», afirmó «Ferru». «Todavía no hemos ganado nada. Estamos en el camino y este equipo está muy unido para conseguir grandes cosas», recordó el capitán.

Granollers, el líder del grupo a sus 39 años, apuntó: «Realmente creo que tenemos que seguir en la línea que estamos. Hemos ganado dos eliminatorias durísimas contra la República Checa y Alemania, el equipo está compitiendo muy bien y yo creo que no tenemos que cambiar absolutamente nada. Tenemos que ir punto a punto como estamos haciendo, siendo un equipo, estando juntos todos y sólo así podremos ganar a Italia».