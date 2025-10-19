Este es el dineral que se ha embolsado Sinner por cada minuto jugado en el Six Kings Slam

Al igual que en 2024, Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz en la pista rápida de Riad. Una victoria que nunca estuvo en duda para el número dos del mundo, que se tomó una pequeña revancha tras la eliminación del US Open.

Sinner no dio ninguna opción a Carlos Alcaraz y se impuso al tenista español, número uno del mundo, en la final del 'Six Kings Slam', la lucrativa exhibición disputada en Arabia Saudí. El italiano sólo necesitó una hora y trece minutos para conquistar el torneo saudí, imponiéndose con un marcador de 6-2 y 6-4.

Espoleado por las últimas derrotas encajadas ante el español, que le venció en las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1.000 de Cincinnati, el tenista transalpino salió dispuesto a reivindicarse con un juego agresivo. Una fulgurante puesta en escena ante la que poco o nada pudo hacer Alcaraz, que en un visto y no visto se encontró con tres juegos de desventaja (1-4) tras ceder en dos ocasiones su servicio.

Una victoria en la que estaba en juego mucho más que un torneo de exhibición y en la que el italiano se hizo con un botín de 6 millones de dólares (5,4 millones de euros).

Cada participante ha ganado una suma de aproximadamente 1,5 millones de euros. El ganador, en cambio, se lleva a casa una cifra mareante de unos 3,9 millones de euros, lo que elevará el premio total a unos 5,4 millones de euros (6 millones de dólares).

Un asombroso botín por minuto... y ¡Por segundo!

Un botín que no ha podido ingresar en su cuenta Carlos Alcaraz, que llegaba al torneo como líder en ganancias. En 2025 se ha embolsado 16.048.017 dólares (casi 14 millones de euros), tras haberse llevado el talón más generoso del Grand Slam de este curso, los 5 millones de dólares del US Open.

El italiano se va casa con un cheque millonario que resulta aún más impactante si tenemos en cuenta lo ganado por cada minuto disputado en pista. Sinner necesitó solo 61 minutos para deshacerse de Djokovic con un palizón en semifinales y ha derrotado a Alcaraz en una hora y 13 minutos. Esto supone un total de 134 minutos jugados. Por lo tanto, "El zorro" se ha metido en el bolsillo la asombrosa cifra de casi 44.000 dólares por minuto (Unos 38.000 euros) o los que es lo mismo 633 euros por segundo.