Este es el increíble precio por el que puedes comprar la camiseta del homenaje a Nadal en Roland Garros

El fantástico homenaje que Roland Garros ofreció a Rafa Nadal no terminó con lo que sucedió en la Philippe Chatrier. Los organizadores del torneo repartieron el pasado domingo 10.000 camisetas de color rojo ladrillo para el homenaje a Rafa, 14 veces campeón de Roland Garros, y aunque la mayoría de aficionados se llevó el recuerdo a casa no todos optaron por esa opción. ¿La prueba? Las camisetas ya han empezado a venderse en Internet por precios que se disparan hasta los 500 euros.

Las camisetas con la leyenda "Merci Rafa" convirtieron las gradas de la Philippe Chatrier en un lienzo viviente. En la zona alta del estadio, aficionados con camisetas blancas formaban un espectacular mosaico en el que se podía leer "RAFA" flanqueado por corazones y los caracteres "14 RG". Pero las camisetas protagonistas fueron las de color arcilla roja. Horas después de la ceremonia ya estaban a la venta en Internet con precios que oscilaban entre los 150 y los 500 euros. "Que algunas personas aprovechen para hacer dinero con la camiseta ''Merci Rafa'', me parece un poco deplorable, pero al final no íbamos a retirar la camiseta", dijo a la prensa el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton. "Hicimos algo único y con la singularidad viene a veces este tipo de deriva. Vi unos precios que me asustaron", destacó el ex tenista.

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol, ha asegurado en la presentación del documental "Obesidad infantil. La pandemia ignorada", que el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros le pareció "excepcional" y que "es difícil estar a la altura de un deportista como él". Gasol, que estuvo presente en la ceremonia del pasado domingo de la pista Philippe Chartier, en París, apuntó: "El homenaje me pareció excepcional, estuvo muy bien hecho. Es difícil estar a la altura de un deportista como Rafa, pero viéndole emocionarse, emocionándonos con él, con su familia...se quedó contentísimo después de la ceremonia". "Estuvo contentísimo del honor que recibió, también cuando Roger (Federer), Djokovic y Murray aparecieron y con la placa que le pusieron en la pista, que eso queda de por vida. Es un legado fantástico y creo que estuvo hecho muy bien", confesó Gasol en la presentación de un documental cuyo proyecto comparte con su hermano Marc.

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, calificó como "un acto de justicia" el homenaje que le hizo Roland Garros a Rafa por sus históricos 14 títulos en el torneo. "Rafa Nadal es nuestro gran deportista de todos los tiempos. Su figura marca un antes y un después en la historia del deporte español. Este es un acto de justicia, que le universaliza", apuntó Uribes a los medios tras acudir al homenaje al ganador de 22"Grand Slams".

El dirigente, que siguió la ceremonia junto al Embajador de España en Francia, Victorio Redondo, y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, remarcó que el de Manacor es "un referente" y que "ha representado la heroicidad y la épica en partidos memorables, que terminaba ganando por su perseverancia, capacidad y talento". "Rafa Nadal supo ver a los contrincantes como adversarios a los que también hay que respetar", sentenció el presidente del CSD después de que Nadal compartiese este homenaje en la pista con el suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray, sus tres grandes rivales.