Feliciano López sobre la despedida de Nadal: "Necesitaríamos el Bernabéu..."

Faltan a penas 12 días para el último baile de Rafa Nadal sobre una pista de tenis. A sus 38 años, Rafa Nadal anunció el pasado 10 de octubre su retirada definitiva a través de un vídeo en las redes sociales. "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis representando a mi país", proclamó el ganador de 22 Grand Slam después de una temporada en la que sólo pudo jugar 19 partidos. Entre el 19 y el 24 de noviembre, en el pabellón Martín Carpena de Málaga, el mejor tenista español de todos los tiempos dirá adiós a su carrera.

Una retirada que ha desatado la locura entre los aficionados que parecen dispuestos a tirar la casa por la ventana por no perderse el último aliento de Nadal sobre una pista de tenis. Desde que el balear anunciase el fin de su carrera y le pusiera fecha, los precios de las entradas en la reventa son un auténtico disparate. Y es que hace más de un mes ya se agotaron los abonos y nadie quiere perderse el adiós de una leyenda.

Unos precios de escándalo

Nadal jugará en la eliminatoria de cuartos de final entre Países Bajos y España, que tendrá lugar el martes 19 de noviembre. El precio más caro para este día alcanzaba los 1.350 euros si era en zona VIP, un precio de ganga comparado con los precios que se barajan en la reventa. Los precios oficiales de las entradas de la Copa Davis para la final oscilaban, por ejemplo, desde 650 euros, el más caro, hasta el más barato -con visibilidad reducida- que son 63 euros. El resto, la media está entre 120 euros y 150 euros. Pero ahora, ver este torneo que ya es histórico, supondrá poco menos que una hipoteca.

El interés por ver el último partido del tenista manacorí ha disparado el precio de la reventa de entradas que oscilan de los 540 euros hasta alcanzar los 100.000 euros. Incluso podemos encontrar un anuncio en el que se ofrecen dos entradas al módico precio de 72.872 cada una. Es decir... ¡145.750 euros!.

En Milanuncios o Viagogo hay cientos de anuncios de venta de entradas para ver a Nadal en Málaga, con precios que van desde los 15.000, 18.000, 25.000, 30.000 y 60.000 euros. Incluso alcanzando la desorbitada cifra de 100.000 euros por entrada.

¡Necesitaríamos el Bernabéu!

Un locura a la que ahora ha hecho referencia Feliciano López, actual director de las Finales de la Copa Davis. “Casi todo el mundo quiere estar presente en su despedida. Como sabéis, Novak Djokovic dijo que quería estar allí, creo que lo publicó en Instagram, lo mismo que Andy Murray. Por lo que sé, todos quieren estar allí. Hay muchos jugadores y atletas de España y de todo el mundo que quieren estar en ese momento. Y no sé si vamos a tener asientos para todos, son muchísimos. Imagina, todos los tenistas que jugaron en su época quieren ir y la cantidad de aficionados que también lo pretenden, necesitaríamos un estadio como el Bernabéu para albergarlos a todos (y empieza a reír). Aunque, el Martín Carpena, en Málaga, está en condiciones y es un estadio hermoso. Estoy seguro de que habrá un gran ambiente y que será un momento muy especial para él”, expresa López en unas declaraciones recogidas por Infobae.

El ex tenista también admitió que están en marcha los planes para la gran despedida aunque no quiso dar muchos detalles: "Por ahora es confidencial. Estamos planeando hacer algo muy especial para él. Tenemos que celebrar su carrera y su legado, pero no puedo compartir más detalles en este momento. Vamos a tratar de estar a la altura de lo que nos deja”, sentenció.