Todas las claves del Alcaraz-Djokovic, el partido del año

En París hoy hay más tortas por estar a las 14:45 en la Philippe Chatrier que por hacer cola para ver la Gioconda en el Louvre. La semifinal entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, entre el número uno y el tres del mundo, es el partido del año. Están en juego la final, el número uno y un duelo generacional que puede confirmar el definitivo sorpasso de Carlitos si logra su primera victoria en un «Major» ante un miembro del «Big 3». «Es el partido más interesante de lo que va de temporada», dice Sergi Bruguera. Y es un choque que se lleva esperando desde que comenzó el curso, pero que entre lesiones, calendarios que no coinciden y derrotas inesperadas no se ha concretado. En París ha llegado la hora. Es el escenario ideal.

El torneo de Alcaraz resulta imponente. Se ha ido quitando rivales de encima con una superioridad insultante. Le ha dado igual que enfrente estuviera un jugador de la previa que el número cuatro del mundo. De Cobolli a Tsitsipas nadie ha hecho cosquillas a Carlitos. Cedió un set en segunda ronda ante el japonés Taro Daniel porque se dejó ir, pero su tenis no ha mostrado ni una grieta. «Los partidos ante Musetti y Tsitsipas le han terminado de convencer, si tenía alguna duda, de que está capacitado para ganar el torneo», comenta Bruguera, ex capitán de la Davis, doble ganador en París y ex entrenador de Zverev, otro de los cuatro supervivientes.

Pero Djokovic es otra historia. «Es importantísimo que Carlos sea capaz de mantenerse siempre positivo, que sea como es él, porque se va a encontrar con momentos que no ha vivido hasta ahora. Va a tener que enfrentarse a situaciones muy comprometidas, pero creo que será capaz de afrontarlas», comenta Bruguera.

Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlitos, también ofrece alguna clave: «Interesa que haya un ritmo de juego elevado y que Carlos tenga una concentración máxima y no tenga despistes». Ese defecto de juventud –20 años recién cumplidos, que nadie lo olvide– es cada vez menos habitual. Los apagones que sufría en algunos partidos no han llegado en París y cuando se ha visto exigido, como en el tercer set ante Tsitsipas, ha respondido.

Otro factor destacable es que Alcaraz ya sabe lo que es ganar a Djokovic y eso no lo pueden decir muchos y menos todavía a su edad. Es cierto que fue en el Mutua Madrid Open hace algo más de un año con todo lo que eso supone. Carlos era un jugador diferente al que es ahora, Djokovic estaba comenzando la temporada sobre tierra batida y luego está lo de la altitud de Madrid, pero... Carlitos fue capaz de remontar después de ceder el primer set y se impuso por 6-7, 7-5 y 7-6.

Nole llega a la final habiendo perdido este curso un partido más que el español: 25/4 por 35/3. Y lo hace después de solventar su primera situación comprometida del torneo en el partido de cuartos ante Khachanov. «En la semifinal no puedo empezar como lo he hecho en cuartos», dijo el de Belgrado, consciente de que dejarse ir de salida puede suponer un atropello importante. Con el ruso perdió el primer set y sobrevivió de milagro en el segundo antes de arrasar en el tie-break y enfilar el camino hacia el fin de semana. La estadística de Djokovic en los desempates en esta edición del torneo es asombrosa. Ha jugado cinco, los ha ganado todos y no ha cometido un solo error no forzado.

Si para Alcaraz el partido es su segunda semifinal de un «Grande», para Novak será la número 45, a una del récord de Federer. ¿Factores que pueden pesar en el juego? «A Djokovic en Madrid le hizo daño el saque abierto de Carlos en la zona de la ventaja. Es la manera de que Novak no saque partido a su resto y que el servicio de Carlos sea importante. Está también el tema de las aproximaciones a la red de Carlitos –roza el 80 por ciento de puntos ganados en esta situación– y no hay que olvidar que Djokovic ante Khachanov también utilizó mucho las dejadas para romperle el ritmo», afirma Bruguera. Hay más: «Djokovic tratará de prolongar los puntos lo más posible, que Carlos tenga que golpear varias veces más de lo que lo ha hecho hasta ahora para llevarse los puntos y eso le genere incomodidad. Y luego está la presión que tienen que afrontar los dos. Alcaraz se está jugando el número uno y su primer título en París, hay que ver el manejo de la situación. Y Djokovic está a dos pasos de su 23º Grand Slam...».

La segunda semifinal (no antes de las 17:30) enfrenta a Zverev y Casper Ruud. El alemán se destrozó hace un año el tobillo derecho a estas alturas del torneo ante Nadal. En su tercera semifinal consecutiva aparece como favorito ante el noruego, que ya sabe lo que es jugar una final en París. El año pasado vivió en primera persona la décimo cuarta Copa de los Mosqueteros de Rafa.