Medvedev discute con el árbitro en Shanghái y se acuerda de Nadal: “Estáis locos”

Daniil Medvedev está en un proceso de catarsis. Tocó fondo en el US Open, con un mal comportamiento que incluso desembocó en la rotura con Gilles Cervara, su entrenador los últimos ocho años, con el que ganó el US Open de 2021 y se convirtió en número uno del mundo.

En el ATP 500 de Pekín, el siguiente torneo que disputó, no esquivó la polémica, cuando estaba tieso en su encuentro de semifinales contra Learner Tien, pero decidió seguir jugando y le pitaron un “warning” por falta de competitividad. Fue extraño aquello, y en la discusión el tenista ruso llegó a decir: “Estoy intentando ser bueno”. Acabó retirándose con 7-5, 5-7 y 0-4.

En los octavos del Masters 1.000 de Shanghái se ha vuelto a encontrar con el joven estadounidense. Y también tuvo calambres, porque el partido fue una verdadera batalla.

Pero también tuvo un momento de enfrentamiento con el carismático juez de silla sueco Mohamed Lahyani. Le había señalado un warning por tiempo en el saque. “Toda mi vida he estado esperando a Rafa [Nadal[ durante 55 segundos. Y me acusas de violación del código a la primera”, aseguró. “Yo siempre esperaba para restar, y no se lo señalabas a él. Toda mi vida he sido el primero en sacar y he esperado al oponente cada segundo de mi vida. Estáis locos, tío, estáis completamente locos. Estoy impactado por vosotros”, dijo.

También vivió una discusión con su banquillo por la buena labor de su rival: “El tío está en todos lados. No sé qué hacer, dime qué tengo que hacer”, gritó en el segundo tie-break del encuentro a su nuevo entrenador, Thomas Johansson.

Pese a los calambres, esta vez si consiguió llevarse el partido por 7-6 [8/6], 6-7 [1/7] y 6-4. Medvedev se enfrentará en cuartos contra De Miñaur. Los otros partidos de cuartos son: Rune - Vacherot, Bergs - Djokovic (estos dos duelos se disputan el jueves 9 de octubre) y Rinderknech - Auger-Aliassime.