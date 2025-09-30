Otro lío con Medvedev: sigue jugando cojo, le pitan warning por falta de competitividad y la tiene con el árbitro en las semifinales de Pekín

Daniil Medvedev, quien llegó a ser número uno del mundo durante 16 semanas en dos momentos distintos de 2022, con el “Big 3” todavía en activo (aunque con Roger Federer ya lesionado y cerca de colgar la raqueta), lleva un año complicado y tocó fondo en el US Open.

Perdió en primera ronda contra el francés Benjamin Bonzi y montó un espectáculo en pista rompiendo raquetas, gritando al árbitro, con el público... Que no sólo le supuso una multa de 40.000 dólares, hizo que su entrenador los últimos ocho años, Gilles Cervara, con el que consiguió todos sus éxitos (aparte del número uno, ganó en 2021, el US Open, que es uno de sus 20 títulos), dejara de trabajar con él.

Ha tenido una catarsis estas semanas. Empezó a trabajar con el sueco Thomas Johansson y en el ATP 500 de Pekín estaba teniendo una gran actuación, con victorias importantes como la que logró ante Zverev en cuartos. En semifinales se enfrentaba con el estadounidense Learner Tien, de sólo 19 años, entrenado por el mítico Michael Chang. Empezó mal el ruso, reaccionó, ganó el primer set, tomó ventaja en el segundo y la perdió, y en el tercero se lesionó. Pidió el tiempo médico, volvió a pista, pero la imagen era dolorosa, completamente cojo. Quiso seguir, y llegó el lío.

En el segundo juego de ese parcial, le pitaron un warning por falta de competitividad, ya que no iba a por las bolas, sólo se movía de lado a lado cojeando. Ahí no pudo más. Se fue a por el juez de silla, el egipcio Adel Nour. Entró también en pista el supervisor. “¿Cómo tengo que sentirme con este tío?”, le preguntaba Medvedev al supervisor, señalando al árbitro. “No hables ahora, no hables ahora”, le dijo a Nour. El juez explicó la situación. “¿Entonces prefieres que me retire? Estoy haciendo todo lo que puedo, ¿quién eres tú para decidir por mí?”, le reprochaba. “¿Por qué todos los árbitros del mundo tratan de intimidarme?”, se preguntaba Medvedev. “No he dicho nada, desde el US Open estoy intentando ser bueno”, continuó.

Volvió a colocarse en la zona del resto, para seguir jugando tampoco tenía sentido en su estado. Con 5-7, 7-5 y, en el tercer set, 4-0 se retiró. Le dio la mano a Adel Nour.

Tien jugará la final de Pekín contra el número dos del mundo, Jannik Sinner.