Munar ejerce de número uno, gana a Lehecka y el España – República Checa de la Davis se decide en el dobles

Jaume Munar ganó a Jiri Lehecka (6-3 y 6-4) y mantiene a España con vida en los cuartos de la Copa Davis, en la Final a 8 que se está disputando en Bolonia. La derrota de Pablo Carreño ante Mensik dejaba al mallorquín sin red, pero jugó un partidazo ante el 17 del mundo y la eliminatoria se decide ahora en el dobles, donde juegan Marcel Granollers y Pedro Martínez contra el dúo elegido por Berdych: Machac y Mensik.

Con la baja de Carlos Alcaraz por lesión, el sueño era poder cerrar la eliminatoria con los checos en dos partidos, la lógica por ranking apuntaba a una derrota y el objetivo realista era intentar llevar el duelo al dobles. No pudo sumar su punto Carreño, pero sí Jaume Munar, que ejerció de número uno sin temblar. Pagó la novatada, como él mismo ha dicho, en la eliminatoria previa contra Dinamarca, en septiembre, en la que perdió un punto individual siendo favorito, aunque después jugó el dobles con Pedro Martínez y ganó para protagonizar la hazaña de remontar un 0-2 a los nórdicos. Con esa experiencia en sus espaldas, la historia cambió contra Lehecka. Los héroes de Marbella repiten ahora en Bolonia, y la esperanza sigue viva.

Esta victoria de Munar es el broche, de momento, a la mejor temporada de su vida, en la que ha llegado al número 36 del mundo. Ha sido un tenista más agresivo y más confiado en sus opciones, con un saque que fue un arma maravillosa en la Davis, como durante todo el curso. Contra Lehecka, Munar había jugado dos veces, en 2024, y no le pudo ganar ni un set. Pero el Munar de 2025 tiene más confianza. Con un 80 por ciento de primeros servicios dentro en el primer set, el español mantuvo igualado el parcial y aprovechó su oportunidad. Es más, la presión le pudo a su oponente, que cedió el break con una doble falta.

En el segundo set, Jiri estaba muy enfadado y comenzó con una rotura en contra. Después, reaccionó y subió su nivel. Entonces, entró en juego la consistencia y la serenidad de Munar. En su primer juego de saque, resolvió un 0-30. Con 2-1, sobrevivió a un 40-40 con inteligencia, cambiando los ritmos, con pelotas cortadas, un caramelo para que Lehecka fallara. Con 3-2 la dificultad llegó al máximo, al salvar un 15-40, dos pelotas de rotura, una con un servicio abierto y otra tras un revés fallado por el checo. Sus dos últimos juegos de saque ya los solventó con más facilidad. Fue una mezcla de resistencia y agresividad de Munar. Y también de serenidad: ya se siente cómodo en encuentros así.