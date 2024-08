La polémica encuesta sobre el futuro de Rafa Nadal: ¡El 74% pide que se retire!

Rafa Nadal no jugará este año el US Open tal y como anunció el pasado 7 de agosto en sus redes sociales. Nadal volverá en la Laver Cup, del 20 al 22 de septiembre en Berlín, donde estará también Carlos Alcaraz. Ambos compartieron hasta los cuartos de final en el cuadro de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC, en la Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez. Gracias a todos mis fans de Estados Unidos en particular. Los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín”, escribió Nadal.

“Rafael es un campeón extraordinario y los aficionados y todos los que están relacionados con el torneo lo echarán de menos durante el US Open 2024. Le deseamos todo lo mejor y esperamos tenerlo de vuelta en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA”, afirmó Stacey Allaster, directora del Grand Slam neoyorquino.

Pese a que al principio no se conocían detalles, ya se sabe que Nadal jugará con España en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis que se celebrará en Valencia (10 al 15 de septiembre), para los partidos (en Valencia del 19 al 24 de noviembre), si se clasificase el equipo de la Armada. Hay que recordar que Nadal ha jugado este año en Brisbane (cuartos), Barcelona (segunda ronda), Madrid (octavos), Roma (segunda ronda), Roland Garros (primera), Bastad (final) y París 2024 (cuartos de dobles y segunda ronda en individuales).

Si embargo, su renuncia al US Open ha provocado que muchos aficionados se planteen si Nadal debe seguir o parar. Por este motivo, cuando falta justo un mes para su regreso a las pistas el portal ‘Daily Express’ realizó una encuesta y el resultado ha levantado ampollas. Los lectores pidieron masivamente a Rafael Nadal que se retire. El 74% de los votantes coincidieron en que los Juegos Olímpicos de París 2024 tendría que haber sido lo último de Rafael Nadal como jugador profesional.

Las polémicas declaraciones de Agassi

Sin embargo el sondeo no ha sido lo único polémico en torno al tenista balear en las últimas horas. El extenista y campeón de ocho Grand Slams Andre Agassi se ha vuelto viral en redes tras haber dibujado el que, para él, es el tenista perfecto. El reto consiste en responder a una característica tenística con un nombre, el que cada uno crea que es el mejor en esa parcela. Sin embargo, para sorpresa de muchos aficionados, Rafa Nadal no aparece en esta lista. La ausencia del tenista campeón de 22 grandes -el estadounidense si ha incluido a Carlos Alcaraz- ha sido considerado por muchos como una "falta de respeto" hacia el manacorí.

Su tenista perfecto

1. Saque: ha decidido que tenga el saque de John Isner, uno de los mejores sacadores dela historia del deporte. Con su gran altura era capaz de lanzar saques a velocidades imposibles de ser devueltas.

2. Derecha: aquí se ha decantado por la elegancia hecha jugador, ha puesto a Roger Federer y su mágica derecha, sutil, bella y decisiva a lo largo de su carrera

3. Revés: en esta parcela ha sido “egoísta” y ha elegido su revés, un golpe al alcance de pocos que es catalogado como uno de los mejores de la historia.

4. Velocidad: apuesta por juventud, apuesta por Carlos Alcaraz, un jugador que es una muralla y un portento físico que está en lo más alto del panorama joven del tenis mundial.

5. Mentalidad: Novak Djokovic se lleva el premio, un alma competitiva extrema que saca de donde hay en momentos imposibles.