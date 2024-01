Sinner contra lo ¿imposible?: los datos de Djokovic que asustan una vez que llega a semifinales de Australia

Jannik Sinner ha tenido un camino inmaculado en el Open de Australia. Derrotó a Rublev en los cuartos de final (6-4, 7-6 [7/5] y 6-3), después de remontar un 5-1 en el tiebreak del segundo set, y tranquilizó sobre su estado físico, ya que en un momento de ese parcial se llevó varias veces la mano al estómago. "El abdomen no me molesta porque el dolor desapareció. Físicamente estoy bien y en la pista, también", aseguró el italiano. Es el único tenista de los cuatro supervivientes del cuadro masculino que todavía no ha cedido un set. Confirma el paso adelante que ha dado en todos los sentidos: el mental, el tenístico, el de la resistencia... El punto de inflexión fue el último tercio del curso pasado, en el que ganó a algunos de los mejores tenistas del mundo, entre los que él ya está. Pudo con Alcaraz, con Medvedev en tres ocasiones (nunca le había vencido en los seis duelos anteriores) y con Djokovic dos veces (también perdió con él en el duelo por el título de las ATP Finals), incluida una en la Copa Davis, competición que el serbio tenía entre ceja y ceja. Se llevó una gran decepción en Málaga al no poder ganar la Ensaladera para su país.

Sólo siete jugadores han derrotado a Djokovic

Precisamente el número uno del mundo es el reto que Sinner tiene ahora delante en Melbourne (madrugada del jueves 25 al viernes 26, 04:30, Eurosport). Es uno de los mayores desafíos que se puede encontrar hoy en día en el tenis, porque el poseedor de 24 Grand Slams ha reinado allí como en ningún otro lado. El Open de Australia es su reino: ha ganado 10 de sus 18 participaciones, por tanto sólo ocho tenistas han logrado que doble la rodilla allí. Safin y Goldsten en la primera ronda de 2005 y 2006, respectivamente, cuando apenas era un novato. Federer en octavos en 2007. En cuartos de 2009 Roddick. En la misma ronda de 2010 Tsonga y también ahí Wawrinka en 2014. Istomin lo eliminó en el segundo encuentro de 2017 y Chung en los octavos de 2018. El coreano ha sido el último: desde ahí acumula 33 triunfos seguidos (en 2022 no jugó por el esperpento que vivió en Australia, donde le dejaron entrar pese a no estar vacunado y luego lo expulsaron).

Uno de los datos más llamativos es que una vez que Djokovic ha llegado a semifinales, nadie ha podido con él en la Rod Laver Arena. Diez de diez semifinales y diez de diez finales. En esta penúltima ronda se han cruzado con él Federer en 4 ocasiones (dos derrotas en tres sets y dos en cuatro) y una Murray (cayó en cinco sets), David Ferrer (en tres), Wawrinka (en cinco), Pouille, Karatsev y Tommy Paul (todos en tres).

Siempre encuentra soluciones

Esas cifras las tiene en la cabeza el pupilo de Goran Ivanisevic, dispuesto a romper todos los récords de su deporte (ya tiene muchos de ellos, los más importantes). "Sí, sé que cuando llego a semifinales en Australia también llego a la final. Bueno, con tranquilidad, vamos a ser un poco humildes, pero la confianza está ahí. Los partidos son cada vez más duros. A esforzarse", aseguró Nole en Eurosport. Siempre encuentra soluciones el tenista serbio en Australia, que triunfó en 2021 con problemas en el abdomen y en 2023 con un muslo "tocado". En esta edición empezó a medio gas, fue a más y tuvo que lidiar en cuartos contra Taylor Fritz y contra el calor.

Por un momento pareció que se venía abajo: se ponía las toallas con hielo en las sienes, por todo el cuerpo, se desesperaba con su banquillo porque no le hacían caso cuando les quería pedir algún producto para hidratarse, necesitó 16 pelotas de break para conseguir la primera rotura, el primer juego lo perdió tras más de un cuarto de hora, cedió el segundo set, pero terminó el choque de manera implacable (7-6 [7/3], 4-6, 6-2 y 6-3). Es más, la sensación fue que el estadounidense acabó más agotado que él, pese a sus 36 años. Se fue el sol y se encendió Novak. "Ha sido un día muy caluroso con peloteos muy exigentes. Estuve muy incómodo porque Taylor jugó agresivo, muy encima de la línea de fondo y me quitaba tiempo con sus golpes. Y sacó genial. Me obligaba a jugar a la defensiva. Por suerte, no tardó demasiado en ponerse la sombra", analizó el vencedor. Fritz sintió que estaba más cerca que nunca de derrotarlo. Pero quizá fue sólo una sensación. "Es tan bueno como siempre", concluyó.