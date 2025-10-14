Six Kings Slam: horario y dónde ver el próximo torneo de Alcaraz

Como ya sucediera el año pasado, la ciudad de Riad, en Arabia Saudí, se convertirá en la sede del torneo de exhibición Six Kings Slam, en el cual el ganador se lleva una suculenta cifra que llega a los seis millones de dólares. El año pasado, en la primera edición de este campeonato, el ganador fue Jannik Sinner, quien buscará revalidar el título.

El italiano y Carlos Alcaraz, quien está viviendo uno de sus mejores momentos desde que es profesional, siendo campeón de Roland Garros y de US Open, serán las grandes cabezas del cártel de esta edición, ya que entre los dos se han repartido los Grand Slam de este 2025.

Acompañándoles, estará Novak Djokovic, quien, junto a Alcaraz, consiguieron el pase directo a semifinales de esta edición del Six Kings Slam, por sus condiciones de ser el tenista con más títulos de la historia por parte del serbio y por ocupar el número 1 de la clasificación ATP, en caso del murciano.

Por ello, Sinner partirá desde los cuartos de final, ronda en la que se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, mientras que en el otro partido estarán luchando por un puesto en las semifinales Alexander Zverev y Taylor Fritz.

En caso de victoria, Alcaraz redondeará un año marcado por los títulos: además de sus dos Grand Slams, el español ha sumado a su palmarés los ATP 500 de Rotterdam, Queens y Tokio, así como los Masters 1000 de Montecarlom Cincinnati y Roma.

Cuadro del torneo

El torneo empieza mañana, miércoles 15 de octubre, con la ronda de los cuartos de final con los siguientes partidos:

Alexander Zverev - Taylor Fritz , a partir de las 18:30 horas.

, a partir de las 18:30 horas. Jannik Sinner - Stefanos Tsisipas, posteriormente al finalizar el anterior encuentro.

Al día siguiente, el 16 de octubre, se jugarán las semifinales.

Carlos Alcaraz - Zverev/Fritz , a partir de las 14:00 horas.

, a partir de las 14:00 horas. Novak Djokovic - Sinner/Tsisitpas, tras el final del anterior partido.

Finalmente, el partido por el tercer y cuarto puesto y la final se jugará el sábado 18 de octubre.

Partido por el tercer y cuarto puesto , a partir de las 14:00 horas.

, a partir de las 14:00 horas. La final, posterior al final del partido anterior.

¿Dónde ver el Six Kings Slam?

En caso de querer ver los partidos del flamante torneo Six Kings Slams saudí, solo podrán verse los partidos a través de la plataforma de streaming Netflix, que cuenta con sus derechos de retransmisión. Asimismo, también se podrán ver a través de la cobertura de LA RAZÓN.