Este es el dineral que puede embolsarse Carlos Alcaraz en su próximo torneo

Carlos Alcaraz ya tiene fecha para su regreso a la pista, el tenista murciano afronta una nueva cita en el Six Kings Slam 2025, un torneo de exhibición que reunirá a las mayores estrellas del tenis mundial en Riad (Arabia Saudí).

Los dos mejores jugadores del mundo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, compiten junto al tercer clasificado Alexander Zverev, el 24 veces campeón de Grand Slam Novak Djokovic, el número cuatro del mundo Taylor Fritz y el dos veces finalista de Grand Slam Stefanos Tsitsipas.

El evento se celebrará del 15 al 18 de octubre y servirá como una antesala de lujo antes del tramo final de la temporada oficial. Un torneo en el que además del prestigio a nivel deportivo, los tenistas pueden hacerse con un impresionante botín.

Los organizadores del torneo, que celebra su segunda edición tras la de 2024, han puesto en juego una cifra 'monstruosa'. El Six Kings Slam garantiza a los participantes una suma muy elevada solo por participar, pero será el ganador quien se lleve a casa un premio en metálico increíble.

A cada participante se le garantizará una suma de aproximadamente 1,5 millones de euros. El ganador, en cambio, se llevará a casa una cifra mareante de unos 3,9 millones de euros, lo que elevará el premio total a unos 5,4 millones de euros. Teniendo en cuenta que Alcaraz ya está clasificado en semifinales, ganando dos partidos puede llevarse 5'4 millones. Este 2025 el murciano ya se embolsó 2,55 millones de euros por ganar Roland Garros y 4,25 por alzar el título en el US Open.

Es la segunda vez que se celebra el evento, tras vencer Sinner a Alcaraz en la final del año pasado.

Calendario de Six Kings Slam:

Miércoles 15 de octubre:

Alexander Zverev contra Taylor Fritz

Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas

Jueves 16 de octubre:

Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev / Taylor Fritz

Jannik Sinner / Stefanos Tsitsipas contra Novak Djokovic

Sábado 18 de octubre:

Partido por el tercer puesto

Final