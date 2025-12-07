El vídeo con los golpes más espectaculares de Alcaraz en 2025: por la espalda, por debajo de las piernas...

Ocho títulos, entre ellos dos Grand Slams (Roland Garros y el US Open), 71 victorias y número uno a final de año. Los números generales de Carlos Alcaraz en el año 2025 han sido espectaculares, pese a la pequeña decepción al final por perder contra Sinner en las Nitto ATP Finals y, sobre todo, por perderse la Copa Davis, en la que España alcanzó la final, en la que no pudo con Italia.

Ha sido la mejor temporada de su vida, y ya está preparándose para la próxima, después de tomarse unos días de descanso. Ahora mismo está en Miami para disputar, en la madrugada del lunes al martes, una exhibición con Joao Fonseca, una de las sensaciones del circuito, el joven brasileño que todavía no ha podido tener un partido oficial con Alcaraz o Sinner, los grandes dominadores. El año 2026 empieza fuerte para todos los tenistas en general, y para Carlos en particular, con el Open de Australia. El murciano buscará conquistar el Grand Slam que le falta, con lo que se convertiría en el más joven de la historia en tener los cuatro “Grandes” en su palmarés. Ya se convirtió en 2022 en el más joven en llegar al número uno del mundo.

Pero antes de todos esos desafíos, el canal “Tennis TV”, cuenta oficial de la ATP, ha recopilado algunos de los mejores puntos de Alcaraz durante el curso.

Rescata lo más espectaculares, como un golpe por la espalda contra Vavassori en Rotérdam, donde ganó su primer título bajo techo, o uno entre las piernas en carrera ante Altmaier en Montecarlo. La gran hazaña del pupilo de Juan Carlos Ferrero fue ganar Roland Garros después de perder los dos primeros sets con Sinner y tras recuperar tres pelotas de partido.