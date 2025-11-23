Munar cae ante Cobolli en un partido caliente e Italia le gana a España la final de la Copa Davis

Por tercer año consecutivo, Italia es campeona de la Copa Davis. La España de la clase media, de los grandes tenistas pero sin estrellas (salvo Granollers, uno de los mejores doblistas del mundo), no pudo hacer un nuevo milagro. Jaume Munar no pudo con Cobolli en el duelo de números uno, 1-6, 7-6 (7/5) y 7-5. Antes, Carreño cayó ante Berrettini. No hizo falta que se jugara el dobles.

Munar pasó por un montón de estados de ánimo durante un encuentro de pura Copa Davis. Dio una demostración de lo que es salir a una pista a comerse el mundo, después le pudieron los nervios por un momento y logró serenarse, pero no fue suficiente. Está en el mejor momento de su carrera pero tiene claro que este es sólo un lugar de paso para seguir creciendo, y actuaciones como la del primer set le hacen pensar que es posible. Porque le hizo de todo a Cobolli: un break rápido, un segundo, salvar cinco pelotas de rotura para poner el 5-0... Se movió de maravilla desde el fondo, supo defender, contraatacar y atacar. Volaba en la pista. La decisión que tenía empezaba en los gestos, en la manera de mirar a Ferrer con cada punto, en los saltitos sacando el puño a lo Rafa Nadal.

El “vuelo” le llevó al 6-1 y 1-0, con rotura también en el segundo parcial. Cobolli entonces reaccionó y el ambiente cambió. Primero, porque tuvieron que atender a una mujer en la grada. Se paró nueve minutos. Se volvió a jugar y era bola de break en contra de Munar. La salvó el español, y otra más, pero a la tercera no, con una pelota que tocó en la cinta y pasó. Al juego siguiente, la cinta le escupió una bola al italiano y la llevó fuera, y llegó el pique: Cobolli se quejó por ese punto, y Jaume le recriminó que cuando la fortuna le había sonreído, se quedó callado. Era pura tensión, pero el público se vino arriba apoyando a su jugador. Entonces, Munar hizo un gesto después de un gran golpe y terminó de incendiar a los espectadores. En el banquillo, el doctor Cotorro le pedía cabeza, Xavi Segura, el encordador, le decía que calma; lo mismo que David Ferrer, que se dio la mano con el técnico italiano para calmar los ánimos. Hubo un par de momentos en los que se silbaban hasta los errores del primer set, pero el duelo volvió a cierta calma, a un ambiente ruidoso, pero sano.

El partido avanzó con cada tenista aguantando y ganando su servicio. El momento más delicado del mallorquín fue con 5-6 abajo. Tuvo que hacer frente a cuatro bolas de break, por tanto cuatro bolas de set. Con una mezcla de saque y valentía las fue salvando una tras otra. Un gran servicio y derecha para la primera, un servicio cortado para la segunda, y servicio y volea para la tercera y la cuarta. Así forzó el tie-break, en el que el italiano fue mejor. Era otro tenista distinto al del arranque. Encontró la manera de hacer daño a Jaume, con la derecha desde la zona de revés, y eso le dio confianza para sentir mejor los golpes.

Ganó el desempate el italiano y se fue al vestuario a cambiarse. El set había durado una hora y media. La situación estaba al límite para Munar, que ya no era superior y que tenía al estadio en contra. Siguió confiando, sacaba el puño y Ferrer le intentaba calmar y dar instrucciones en cada descanso. Le faltaba volver a la agresividad del comienzo, ser más profundo en sus tiros. Logró ordenarse. Ganaba los juegos de saque con más dificultades que Cobolli, que estaba más suelto y crecido. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 después de un 0-15; 3-3, 4-3, 4-4... El duelo había recuperado cierta igualdad, pero en en los juegos calientes, el español tuvo una duda, dejó una rendija, y su oponente se coló por ella. La primera pelota de rotura la salvó con una volea salvaje. La segunda no la pudo rescatar, sometido otra vez por la derecha que tanto daño le había hecho desde el segundo set. No tembló Cobolli e Italia es la campeona de la Copa Davis.