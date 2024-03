Un tertuliano de "El Chiringuito" atiza a Luis Enrique: "Ya está bien de reírse en la cara de los demás"

Luis Enrique está siendo uno de los nombres propios de este momento. El técnico español no está utilizando en Liga, al menos como titular, a Mbappé. Una decisión que trae consecuencias, especialmente en las ruedas de prensa donde le preguntan constantemente. Luis Enrique tira de humor sobre sus decisiones sobre el galo. "Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador increíble y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor", declaró Luis Enrique.

“Mis decisiones han sido siempre las mismas a lo largo de la temporada. De hecho, ayer me decía en Paris TV que soy el entrenador que más jugadores cambia de la liga. Voy a seguir, siempre y cuando vea que mis jugadores me acompañan, seguiré utilizando esa estrategia. Diría que de sobresaliente me ha ido”, dijo el entrenador del PSG cuando fue cuestionado por los pocos minutos de Mbappé en la competición doméstica.

Paco García Caridad, tertuliano de ''El Chiringuito', habló alto y claro sobre esta situación de Luis Enrique. "Hay que responder a lo que se pregunta. Tiene que tener educación. Si yo soy el periodista y me responden lo que quieren es una falta de respeto. Ya está bien de reírse en la cara de los demás",