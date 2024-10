La trágica confesión de una leyenda olímpica: "Me quedan de dos a cuatro años de vida"

La leyenda del ciclismo olímpico Sir Chris Hoy ha revelado que su cáncer es incurable y que sólo le quedan “de dos a cuatro años” de vida. El deportista de 48 años, que ganó seis medallas de oro olímpicas con el equipo británico entre 2004 y 2012, reveló en febrero que le habían diagnosticado cáncer.

En febrero, el seis veces campeón olímpico Sir Chris , de 48 años, dijo que estaba recibiendo "tratamiento por cáncer". Una exploración que comenzó con síntomas confundidos con una distensión en el hombro reveló metástasis que afectaban el hombro, la pelvis, la cadera, la columna y las costillas. “Actualmente estoy en tratamiento, incluida quimioterapia, que afortunadamente va muy bien. Soy optimista, soy positivo… Ahora me siento mejor. Sigo trabajando, andando en bicicleta y viviendo una vida normal”, afirmó entonces.

Pero en realidad Sir Chris sabía que el cáncer era terminal y que el tratamiento era tan solo "paliativo".

Cáncer primario de próstata

Continuó comentando los eventos de ciclismo para la BBC en los Juegos Olímpicos de París de este año a pesar de su diagnóstico de cáncer terminal. La estrella había acudido al médico en septiembre del año pasado después de sentir una distensión en el hombro. Le encontraron un tumor en el hombro, antes de que una segunda exploración detectara el cáncer primario en la próstata.

El cáncer de próstata había hecho metástasis en los huesos de Sir Chris, incluidos el hombro, la pelvis, las costillas, la columna y las costillas. Ahora ha revelado que tiene cáncer terminal y que le han dado entre dos y cuatro años de vida.

En una entrevista al Sunday Times afirmó: "Por muy antinatural que parezca, esto es la naturaleza. Ya sabes, todos nacemos y todos morimos, y esto es sólo parte del proceso. Te recuerdas a ti mismo, ¿no tengo suerte de que haya medicamentos que pueda tomar para evitar esto durante el mayor tiempo posible?"

La leyenda ciclista del equipo británico Sir Chris y su esposa Sarra tienen dos hijos: Chloe, de siete años, y Callum, de 10 años. Sir Chris contó cómo les dijo a sus hijos que nadie vive para siempre, pero que espera "estar aquí muchos, muchos años más".

Una lucha titánica y la enfermedad de su mujer

Comenzó la quimioterapia en noviembre, usando un gorro frío extremadamente doloroso para conservar su cabello. El deportista sufrió una violenta reacción alérgica durante las extenuantes sesiones de quimioterapia, pero sólo se perdió cinco días de entrenamiento en bicicleta.

Ahora ha escrito unas memorias desgarradoras en las que detalla su experiencia con el cáncer terminal. Sir Chris reveló que a su esposa Sarra le diagnosticaron esclerosis múltiple incurable y degenerativa apenas unas semanas antes de su shock por el diagnóstico de cáncer.

La pareja ha elegido tratamientos de bajo riesgo pero menos efectivos para la enfermedad de Sarra. "Algunos días a Sarra le cuesta meter la llave en la puerta", relata.

La pareja aún no les ha contado a sus dos hijos el diagnóstico de Sarra.

Sir Chris ha confesado que grabar la versión en audio de sus memorias es lo más difícil que ha hecho jamás. y es que su libro termina con el mensaje de Sir Chris a sus hijos, que según él serán las palabras que escucharán cuando él ya no esté. "All That Matters: My Toughest Race Yet "de Sir Chris Hoy se publicará el próximo 7 de noviembre.